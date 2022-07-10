1937年的「七七盧溝橋事變」，掀起了日本侵華的序幕；今年7月7日，是事變85周年紀念，在7月8日，也就是「七七」紀念的翌日，日本前首相安倍晉三在奈良街頭遇刺身亡。在不少人眼中，安倍是日本復辟軍國主義的代表人物，部分中國網民由是認為，他的死是報應使然。

筆者不想渲染甚麼「皇天擊殺」論，但常言道「可憐之人必有可恨之事」，中國網民何以會有如此反應，也很值得日本軍國主義者反省。有評論認為，日本侵華戰爭已過去這麼多年，中國人還念念不忘，是否太沒度量？

那當然不是，中國人個性寬厚，多記人恩，少記人仇，對日本索取戰爭賠償，也是我們主動放棄的。因此，中國人至今不能原諒的，絕不是日本當年犯下的戰爭罪行，而是部分日本人犯錯之後，非但不思悔改，還時刻亟欲重振軍國主義的雄風。

我們不必講甚麼大題目，魔鬼就在細節之中。目前日本最大型的軍艦名叫「出雲號」，是在2013年下水，當時正是安倍晉三擔任首相。你知道「出雲號」名字的由來嗎？原來，在日本海軍史上，也曾出現過「出雲號」，那是一艘裝甲巡洋艦。

在1932年「一二八事變」之後，日軍編組第三艦隊，該隊的旗艦正是名為「出雲號」。這也就是說，「出雲號」堪稱是日本軍國主義的象徵，舊艦最終在1945年的海戰中沉沒，但到了2013年，日本政府卻有意讓它重生。

中國歷史上出現過奸相秦檜，人們深以為恥，故自宋代以後，幾乎沒有人會以「檜」字為自己的孩子命名，但是今天的日本政府，似乎仍以「出雲號」的名字為榮，他們是何居心，難道還不清楚嗎？