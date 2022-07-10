曾幾何時，香港流行曲的歌詞偶有教育人們甚麼該做、甚麼不該做的內容，例如以下這一首：「朝早晚黑，你只顧誣捏我」，就是狠批凡事上綱上線、屈得就屈乃不該之所為。大抵原唱歌手當年也未必預計得到二十多年後，會被鍵盤戰士「屈到病」，然而，這等愛搗鬼、愛搞分化的「愛國賊」，小粉紅堆裏有，黃絲黑暴中更多，情況迹近氾濫。

愛國賊是指人們以愛國作為藉口，顛倒是非、為所欲為，這些人潛藏於社會各階層，它既可以像美國般藉愛國為名，任意對別國發動侵略戰爭的方式來呈現，亦可以是單憑一個歌手因為在祝賀7‧1的短片裏說了「香港加油」，便遭到來自網絡的瘋狂噬咬，指其不愛國，甚至有暗撐黑暴之嫌的手法來展示。手段縱然各不相同，但愛國賊那邪氣的、不正派的、以個人主觀武斷決定一切的民粹思想，本質上並無不同。當然，世上有愛國賊的同時，亦有「我真係好×鍾意香港」的「愛港賊」，後者更會邊說邊放火堵路、邊呼籲外國制裁香港，殘害港人以自嗨，可謂賊性至極。

外界形容歌手今次是被小粉紅所害，這可能說出了實情，但也可能並非事實的全部，尤其平日在網絡上也不時見到黃人最愛留下類似「哦！睇完你篇嘢，我依家對政府好仇恨啊！」、「國安處電話幾號？」的留言，這些銀樣鑞槍頭眼見可以對歌手以言入罪了，最愛顛倒是非又曾有走入藍店播毒前科的他們會輕易放過嗎？會，如果那歌手是極級深黃的話，否則也不用癡心妄想。

黃人黑暴將「香港加油」的雙向字體視為其狐朋狗黨之間的圖騰，這是事實，但如因黃人黑暴叫過這樣的口號便將此列為禁語，這不是讓他們逮到可大肆搗鬼的方法嗎？正常守法市民豈能如此愚不可及。