國家主席習近平7‧1講話提出「四個必須」和「四點希望」，直指問題核心，向管治者提出實質要求。四點希望中的第三點是「切實排解民生憂難」，他指「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標」，其中提到要讓「年紀大了得到的照顧更好一些」。

香港面對嚴重人口老化問題，但對長者照顧未夠好。筆者長期在地區工作，所接觸的基層長者面對好多問題：有病想看醫生等完又等；需入住院舍又排不到；居家安老欠足夠資源；以老護老、以老護殘、以殘護殘屢見不鮮，倫常慘劇頻生。

香港現有206萬名長者，不少面對健康困擾，原本應病向淺中醫，卻愈等愈惡化。公院專科門診輪候時間非常長，以九龍西聯網為例，眼科輪候時間需等3年多。有市民向筆者投訴，她在威院眼科確診白內障及黃斑病變，下次覆診日期竟是2025年6月！

有調查發現，近半長者過去一年曾牙痛至影響睡眠，惟逾七成長者因未能負擔治療費而放棄求診，大部分長者選擇忍耐牙痛或自行處理。於最低收入群組中的長者，逾四分之三無接受牙科治療。

截至2021年底，本港有3萬個資助宿位，佔需要長期照顧長者人數約5.9%，不少長者輪候至離世仍未能入住安老院舍。亦有調查指出，每十個長者就有一個貧窮，未能獲適切照顧。

民有所呼，我有所應。現時立法會由愛國者組成，若政府提出務實有為的政策，我們必會全力支持。面對社會各樣問題，期望新政府能大刀闊斧，不負人民，把百姓的期盼作施政最大的追求，拿出更果敢的魄力、更有效的舉措破難而進，讓發展成果更多更公平惠及全體市民，讓大眾感受到幸福和希望。