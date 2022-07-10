日前應立法會議員黃國之邀，為其「參政為勞工」橫匾揭牌，重臨闊別了6年的立法會大樓，當踏入香港政治中心的金鐘，頓感國家主席之言「大家痛感香港不能亂也亂不起」的分量了。從金鐘港鐵站步行往立法會大樓只需7、8分鐘，放眼環顧，一片寧靜，秩序井然，繁忙行車道上的凌空行人天橋行人如鯽，步履輕盈，一派安逸、祥和的寫字樓林立的生活和工作空間，政總和立法會大樓都恢復了久違的端莊。

不知有多少年沒有看到金鐘政總的安詳容貌了！曾記否「違法達義」，令此地成佔中和黑暴發源地，東西行車路被截斷成暴亂大台，遍橋黑壓壓的誣陷宣傳品，遍地剷之不盡的抹黑口號，欄柵掛滿顛三倒四、又黃又黑的反中亂港圖騰，滿街滿橋都是恐怖兇狠的目光，口號聲、粗口聲、高頻喇叭響聲令過路者惶恐不安，正常人都迅速移離這個不文鬥獸場，可是到晚上噩夢仍揮之不去。

剛抵達立法會大樓公眾入口接待處，迎面都是相熟保安同事親切的面孔。6年不見，恍如隔世，互致熱情問好，笑語中不勝唏噓。保安同事說：「王生你不用再寫大字去反拉布了！」我答：「保安也脫苦海了！毋須再做人肉沙包了！」大家都不約而同地說：「好在北京出手，如果唔係嘅話，香港早已變成烏克蘭戰場，亂過亂世佳人了！」

再抵闊別多時的工聯會立法會議員辦事處，桃花依舊，人面因議員變換而半非，互致問候之餘，都慨嘆香港如果不是有國家的高超智慧，立法會早如境外「顏色革命」般在金鐘大台暴亂中灰飛煙滅了。今天的立法會已沒有「拉布怪」、「追魂鐘」、「衝擊幫」、「肉搏黨」，再不用擔心不知何時突然被「裝修」了，大家異口同聲「天下太平」了！