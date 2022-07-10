世事風雲變幻無窮，日前大家都在討論醜聞不絕嘅英國首相約翰遜終於招架不住，最近更被指不當處理保守黨前副黨鞭平徹嘅性醜聞，後者醉酒鬧事，性騷擾兩名男子，事件曝光後，約翰遜卻企圖護短，大話連篇，成為壓倒駱駝嘅最後一根稻草，喺內外交迫下，「不會辭職」變成「即刻辭職」，辭去保守黨黨魁一職，佢仲希望留任首相至揀出接班人，之不過，前首相馬卓安強烈反對，指內閣成員無法制衡約翰遜，唔應該畀佢留任至今年秋季，要佢立即下台！

呢嗱，正當老朽同朋友打賭約翰遜可否留任至今秋之際，日本前首相安倍晉三前日遇刺身亡！消息瞬間震撼全球，約翰遜辭職，任內45閣員「劈炮」乃近代之冠再引不起注意，焦點都去了安倍日光日白街頭遇刺身亡！

一般而言，槍擊元首都係大件事，較令人印象深刻嘅係上世紀60年代美國總統甘迺迪遇刺和80年代列根遇刺，此外就係90年代日本首相細川護熙遭槍擊，之後就甚少聽到有政治人物遇刺事件。今趟令人震驚嘅係日本政治世家死於槍擊，仲要眾目睽睽之下！日本雖然不禁槍，但對槍枝管理非常嚴格，合法持有槍枝類型只有氣槍和獵槍，但要通過各種證明及考核才可擁有，這也是日本槍械犯罪率非常低嘅主要原因，然而，依然難阻悲劇發生！據日媒報道，疑犯供稱本來打算製造炸彈引爆，而不是用槍，但實驗後發現自製嘅炸彈未能成功，所以開始製造槍械！

安倍命喪街頭，未解嘅謎團太多。有網民指日本好多呢類反社會嘅隱蔽青年，平時唔聲唔聲，卻隨時嚇你一驚；加上日本近年經濟衰退，搵唔到食嘅年輕人對社會充滿怨恨，立志竟係殺人放火，十分恐怖！所以話，做好青年工作，確係任重道遠。