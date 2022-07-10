剛過去的7月7日是「七七盧溝橋事變」85周年，筆者參與了工聯會社會事務委員會的紀念活動。今年，我們特別強調特區政府需要加強教育抗戰歷史、保育抗戰遺迹。我們期望市民認識這段對中國十分重要的歷史，同時要求特區政府加強對抗戰歷史遺迹的保育工作，以及加強愛國主義教育。

事實上，特區政府對國家近現代發展中，在香港的歷史足迹之保育，一直有限。除了孫中山先生在中區一帶設有專題史迹徑外，其他近乎沒有！而在抗日戰爭中，比較完整保育的只有筲箕灣的海防博物館，其他絕少被提及；而當時由中國共產黨領導的東江縱隊的事迹和在香港的抗戰工作，更是長期被覆蓋。或許對英國而言，實在難以接受在抗日戰爭中他們竟然戰敗，成為黃種人的戰俘，更難承認的是，他們終日抹黑的共產黨，竟然是在戰爭中協助他們逃出的戰鬥力。

回歸之後特區政府雖然有所重視，建造了一些紀念設施，但是對東江縱隊功績和事迹的教育，仍然有限。筆者認為，過去一直有勢力希望在香港的歷史建構之中，刻意割裂香港與祖國的關係。然而，香港與國家發展的關係一直是密切的，從鴉片戰爭、國家走向共和、新民主運動中的工運浪潮、抗日戰爭，到新中國成立、改革開放，以至今天，香港一直在國家發展的大潮流中。

因此，要加強國民教育，加強對香港歷史的認識，需要加強教育抗戰歷史。據了解，現時市區中與抗戰有關的遺迹多已消失，但在新界多個地區，仍保有不少，除了在西貢斬竹灣和北區烏蛟騰設有抗日英烈紀念碑外，還有多座相關的歷史建築，包括西貢黃毛應村的教堂、沙頭角的羅家大屋、烏蛟騰村、元朗楊家村適廬、凹頭的潘屋等。

然而，由於這些建築大多是私人業權，不少古蹟仍有待活化，但特區政府對於私人業權的古蹟保育，一直欠缺政策。特區政府必須盡早突破過去對於私人業權古蹟保育的框框，特別是是否有更多方法可在業權不變下，能達到保育和社區參與的目標。這需要轉變治理理念，需要加強政府管理，改進政府作風。

國家主席習近平日前在7‧1重要講話中，提出了「四點希望」，當中指出「要提升國家觀念和國際視野」。另外，習主席又說「要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識」。

筆者認為，最直接的方法是學習歷史，政府應積極推動愛國主義教育，例如設置抗戰紀念館及文物徑、組織專題展覽及導賞團等，以多元及創新的方法讓公眾對抗戰歷史有更深刻的認識。在學校方面，國家意識和愛國主義教育需要有明確的學習綱要和課程綱要，讓同學們可以有系統而完整地認識祖國的歷史，從而讓同學們對歷史產生共鳴。