正論：遏疫情要顧民心　勿過分限制出行

政府決定繼續維持動態清零，然而始終未能遏制疫情，每日新增個案都接近三千宗，比起歐美或台灣南韓及之前本地第5波，說多不多，但說少也不少，確診數目竟然多過14億人口的內地，港官及專家更警告有再次上升的趨勢，證明野草燒不盡，春風吹又生，本港的防疫政策顯然未能收清零之效。

不到黃河心不死，疫情未清零，通關無期，政府陷於進退維谷的局面，既然本地措施備受批評，惟有借鏡內地相關措施，繼續研究如何可以更有效遏止疫情。正如醫務衞生局局長盧寵茂所說，與內地通關是「考內地試，而出卷人是內地。」在香港實施與內地相若的防疫措施，也是預料範圍之中。好政策要學習，例如核酸檢測常態化，檢測要做到「多、快、準、易、平」。本港現時每次200多元一次的核酸檢測，收費水平遠比起內地高，內地單管單採檢測僅為16元，混採檢測僅4元，即使計算地區物價差異，港方價錢也實在偏高，理應有下調空間，以減低防疫成本。

上屆政府指沒有條件再放寬本港的社交距離措施，現屆政府似乎亦同樣態度，官員明確表示，如果確診人士能自由活動，就會令到無確診人士自由受限，不過現屆政府亦不希望增加社交距離措施，希望透過優化「安心出行」程式，防止有風險人士進入高風險場所，包括實名登記，更考慮參考內地的「紅黃綠碼」做法。消息傳出，立即引來全城關注。

內地目前已在多個城市實施健康碼制度，某些公共場所、公司機關或交通工具，只容許持有綠色健康碼的人才能進入，應用程式有定位功能，若曾到過確診者出現的地方，健康碼顏色會跟着改變。早前內地有些銀行存戶發現自己健康碼無故變紅，影響去銀行提款，引起廣泛爭議。

香港人對自己的權益非常重視，尤其是行動自由，若果在沒有通知下，一覺醒來，發現自己被轉為紅碼，坐巴士去銀行都被禁止，有「活坐監」的感受。當然任何自由都需要有一定程度限制，最重要有一個可信可靠的機制，內地的一套防疫制度，不少港人覺得過分「嚴」「緊」，香港的一套卻又寬緊未能統一，該緊的地方寬鬆，出現不少漏洞，例如確診人士在家隔離，變相可以自由出入，沒有任何監管，難怪疫情始終未能收拾。所以在香港實施紅黃綠碼，肯定有其作用，執行上卻盡量要避免矯枉過正，減少造成無謂不便，以免惹來市民反感。

新班子明確表示，兩地互聯互通，不代表香港的防疫政策要與內地完全一樣。一方面派定心丸，另一方面亦潑冷水，表示要在短時間內與內地免檢疫通關，並非合理期望，目前只是提升過關方便程度，逐步增加內地檢疫酒店及通關名額。港人不應過分的憂慮，但亦不要太過樂觀了。