世界視線：安倍命喪刺客手　保安漏洞付代價

日本奈良市列車站前的兩響槍聲，前首相安倍晉三踉蹌倒下身亡，後安倍時代以意想不到方式落幕。安倍替執政自民黨參議院候選人拉票時遇害，是戰後首位死於刺殺的前首相，令日本國內焦慮不安及舉世震驚，他的政治遺產何去何從備受關注。不得不說的是，日本保護政要工作出現重大漏洞，最終讓安倍賠上性命。

日本政客往往形象親民，安倍亦不例外，他死前一天曾與一名少女近距離接觸及比劃手勢。由於一眾保安人員已習慣安倍與民眾互動，恐怕貿然驅趕任何靠近人士會破壞安倍形象及引起輿論批評。如果驅逐的對象是記者，更會冠上妨礙新聞自由的惡名，因此未能防患於未然，甚至在聽到槍聲後來不及反應。

除了現場情況，警方事前的情報搜集可能出現問題。警視廳公安部總務課負責監視自衞隊及新興宗教，防止戰前軍事政變及奧姆真理教沙林毒氣襲擊事件重演。疑兇山上徹也是海上自衞隊前隊員，他供稱作案動機與政治無關，而是不滿母親沉迷新興宗教，大灑金錢導致破產。他原本打算襲擊宗教團體高層，但因難度太大而放棄，改為刺殺他認為與宗教團體有密切關係及一直替對方宣傳的安倍。假如山上口供屬實，公安部總務課無法掌握新興宗教衍生的罪案線索，恐怕難辭其咎。

隨着調查深入，山上曾在行刺前一天現身安倍的拉票活動，不斷尋找下手機會。令人疑惑的是，安倍往奈良的行程是臨時決定，山上為何會清楚目標的行蹤是其中一個調查關鍵。另一關鍵是疑兇作案槍械的火藥來源，從發射後出現大量煙霧推斷是黑火藥，會否從七夕節的煙花中取得？

後安倍時代突然告終，令自民黨內各個派系措手不及。自民黨總裁兼首相岸田文雄明言繼承安倍意志，爭取安倍生前領導的黨內最大派系「清和政策研究會」94名參眾議員支持，並擺出安倍繼任者姿態，順勢接收對方的政治遺產。雖然岸田沒有清楚交代安倍的意志是指何物，但從岸田上任後積極增加防衞費，改變專守防衞國策，相信與繼續推動修憲有關，勢一意孤行實現所謂日本國家正常化。