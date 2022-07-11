功夫茶：土地供應咪靠講　實事實幹要夠爽

香港房屋問題為禍多年，毫無疑問，係唔少港人對港府心淡，決定移民嘅原因之一；所以功夫茶一直都善意提醒新一屆政府，除咗要加強防控疫情，推動經濟復甦之外，喺民生方面，首要就係解決「住房難」呢個問題，否則難以重拾市民對港府嘅信心！呢嗱，新一屆政府上任之後，唔少官員陸陸續續通過唔同渠道，發表關於各自範疇嘅宏大目標，當中有辣有唔辣啦；財金官員當然都唔例外，尋日喺電台節目上發表「偉論」；不過就略為令人失望，佢話只有確保土地供應源源不絕，先可以解決房屋供應緊絀問題喎，鬼唔知阿媽係女人咩！

對於財金官員嘅呢番「偉論」，大家係咪有種似曾相識嘅感覺呢？梗係啦！確保土地供應源源不絕喎，屆屆政府開頭都係咁講嘅；更何況雖然係新一屆政府，但仲有唔少上屆政府官員可以留任，或多或少都有啲上屆政府嘅影子嘅。唔緊要嘅，因為新一屆政府早前已經成立咗4個專責工作組，其中有一半、即係兩個工作組，係關於土地同房屋供應嘅事，分別就係「土地及房屋供應統籌組」同埋「公營房屋項目行動工作組」；查實都睇得出今屆政府有幾重視土地同房屋問題，市民自然有啲期待，多多少少都會關注呢兩個工作組嚟緊有咩計劃啦！

好彩，官員都唔係單單發表「偉論」嘅，都有解釋吓呢兩個工作組究竟做啲乜！據稱，「土地及房屋供應統籌組」將會負責包括推動「北部都會區」同「明日大嶼」發展等等，大量跨部門嘅統籌工作，目標係減省各項程序、提升效率；至於「公營房屋項目行動工作組」，就會負責檢視公營房屋興建項目，確保交通基建先行，亦可加快鐵路沿線土地嘅發展等等。佢仲強調，港府未來幾年嘅收地量龐大，將會全力處理洪水橋同元朗南等嘅收地工作，簡化收地賠償，又不排除喺有需要嘅時候，重推空置稅等等；就咁聽落去，好似都幾理想㗎！

之不過，講得幾好聽都冇用㗎喎，幾時做、做唔做到先係關鍵！例如話「土地及房屋供應統籌組」係負責減省各項程序咁，假如淨係研究點樣去減省程序都要用三五七年嘅話，個效益叫唔叫做大呢？又好似話港府將會全力收地咁，原來全力又要用三五七年嘅，邊會有市民願意等呢？最怕係有啲留任嘅官員沿用上屆政府嘅思維，繼續搞咩「前人種樹，後人乘涼」。大哥啊！啲「樹」都種咗25年啦，「後人」都就嚟變「前人」，幾時有得「乘涼」啊？

所以話，做官同做人係一樣，除咗說話叻之外，最重要都係做嘢爽手，說一不二，話做就即刻做，極速搞掂，畀市民享福。正如特首成日講，今屆政府係「以結果為目標」，查實絕大部分市民都係，講到底唔太關心港府嘅工作流程，最重視都係成果，話之你加幾多薪、成立幾多工作組，假如公屋輪候時間一年內縮減一半，咁先叫係做得好！