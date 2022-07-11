烏克蘭之戰十分彆扭。主戰的是美國，烏克蘭、波蘭、立陶宛，一是附從聽指揮，二是意圖投機獲取好處。即使美國和北約支持，但不敢真正出兵，烏克蘭怎可以打敗俄羅斯？俄羅斯已公開宣稱，為勢所逼會動用核武，美國是不可能與俄羅斯展開核戰，俄國便已立於不敗之地。

美國的目標是要啟動戰爭，但不求戰勝，至多是希望戰爭引致的制裁可以打垮普京政權，產生政權轉換。這樣的精準戰術，也不是美國可用在尋求民族復興的普京身上。結果愈是戰爭，俄羅斯民眾愈是支持普京政權，美國沒法重複一次大戰時沙俄崩潰、政權轉變的例子，對俄羅斯便是戰不勝，不戰亦敗，進退維艱。

美國以外，歐盟中特別是德國是極不願意戰爭的。2014年後當美國積極武裝烏克蘭，德、法力推《明斯克協議》來解決烏克蘭困局，讓步於俄羅斯。戰爭一起，德法無奈被脅迫，但一直都想用政治方法解決，在戰爭中態度曖昧。同樣地，俄羅斯亦不願戰爭，因而特別軍事行動中出現眾多不合理現象，一是作戰自我約束，對烏克蘭的攻擊留有餘地，集中軍事設施，致烏克蘭有機可乘，既用人民作人盾，亦保持與歐洲的交通通道，使北約的軍火與外國僱傭兵可以源源不絕而來。

二是俄羅斯一直維持通過烏克蘭的天然氣供應當地和輸往歐洲，歐盟在制裁中亦諸多拖延，也不中斷鐵路運輸，即使立陶宛中斷與加里寧格勒的鐵路，德國與歐洲卻努力調停。在天然氣與石油供應，歐盟與俄羅斯都是分期減供斷供，美國雖然希望歐盟與俄羅斯即時完全斷絕貿易關係，但歐盟猶豫，俄羅斯只說不做。

最近美國加大壓力，歐盟不得不加快加強制裁，俄羅斯便開始在天然氣與石油方面斷供。歐盟尋求卡塔爾支援不成，便即時陷入能源危機和相關的高通脹打擊。奇怪的是，德國政府的對策竟然是要求國民節能，寧用木柴、煤炭，不去爭取俄羅斯供應，法國也乘機重振核能發電。

一時之間，俄羅斯減供斷供引致的歐洲能源危機，竟然成為反環保主義的藉口。而高通脹與能源危機對經濟、社會、民生構成重挫，歐盟政府置之不理，也似乎在等待民眾抗議反對。個別國家的民眾已開始示威，危機持續的話，社會矛盾會更深，或許這便是歐洲政客借民意以抗美國之時。