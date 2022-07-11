中國外長王毅和美國國務卿布林肯，在二十國集團（G20）會議結束後，舉行超過5個小時的會談。從整個態勢和會後各自公布的內容來看，中方的氣勢明顯強過美方，打響反攻戰，這表現在王毅向布林肯提交了美方必須做到的「四份清單」、「五個停止」和一項「盡快取消」上。這些「清單」、「停止」、「盡快取消」，全是乾貨，不容美方閃縮。同時，王毅還在台灣問題上對美方提出了「三個務必」，措詞嚴厲。

上述「四份清單」，一是美方糾正錯誤對華政策和言行的清單；二是中方關切的重點個案清單；三是中方重點關切的涉華法案清單；四是中美8個領域合作清單。至於「五個停止」，一是美方停止抹黑攻擊中國政治制度和內外政策；二是停止拉幫結夥搞小圈子；三是停止掏空歪曲「一個中國」政策；四是停止在台灣問題上「切香腸」；五是停止干涉中國內政，不要打着人權、民主旗號損害中國正當利益。而「盡快取消」則是取消對華加徵的關稅，停止對中國企業的單邊制裁。

對台灣問題「三個務必」，一是務必不要向「台獨」勢力發出任何錯誤信號；二是務必不要低估中國人民捍衞領土主權的堅定決心；三是務必不要犯葬送台海和平的顛覆性錯誤。

特朗普發起、拜登接力的全方位中美國運之戰，打了4、5年，中國巋然不動，堅定如一；美方已成強弩之末，能用的招數都用上了，不敢用的招數還是不敢用，打算盤計數，更是難言佔了甚麼便宜，取得甚麼成果。環顧國際環境，看看國內形勢，再打下去更加不利美方，會輸得更慘。

美國現在可以找出100條再打下去對美不利的理由，卻找不出幾條對美有利的理由，拜登和布林肯還在死撐，為面子和不甘心死撐。中國方面則愈戰愈勇，愈戰出手愈老辣，愈有自信，從容不迫，這從中方提出的上述「四清單」、「五停止」、「三務必」中充分顯出。