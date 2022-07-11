日本前首相安倍晉三遇刺身亡，有些中國網民發表幸災樂禍的言論，引起不少非議，甚至被指「有損國體」。實際上，逝者已矣，安倍死於非命，不管怎麼說都是一場悲劇，中國人沒有必要再踩一腳，但將個別網民的言論上綱上線到「有損國體」，似乎言重了。國家領導人和外交部發言人已分別就安倍遇刺身亡表示哀悼及慰問，這才是代表國家的態度，而個別網民的言論只能代表個人情感的宣洩，與「國體」根本無關。年前香港中學文憑試歷史科題目將日本侵華形容為「利多於弊」，這才是真正的有損國體。

世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。部分中國網民對安倍之死有如此反應，雖說不太理智，但也不能全怪他們。過去日本侵略成性，甲午戰爭、九一八事變、七七事變等，無不給中國人帶來巨災。最可恨的是，直至今天日本仍不肯承認戰爭罪行，反而不斷篡改歷史，否認侵略、否認南京大屠殺、否認慰安婦。這些年日本政府更強行解禁集體自衞權，並企圖修改和平憲法，重走軍國主義老路。

很明顯，安倍正是軍國主義的主要吹鼓手，即使下台之後，也沒有放棄政治和軍事野心。在對華政策上更是充滿敵意，除了緊跟美國圍堵中國，而且公然介入台海，儼然將台灣視為日本殖民地。對這樣一位極端仇視中國的右翼政客，多數中國網民自然不會有甚麼好感，雖然不應該幸災樂禍，但也沒有必要像有位中國駐日記者那樣哽咽落淚吧？

都說日本侵華之心不死，並非無的放矢。這些年日本政府一方面大肆擴軍強武，對中國虎視眈眈，另一方面在學校推行軍國主義教育，從幼稚園就開始洗腦，中學生更要接受「刺槍術」訓練。安倍的夫人多年前曾參觀一間日本幼稚園，當兒童們被問及中國會帶來甚麼時，他們竟齊聲回答中國會帶來槍炮，一定要保衞日本。由此可見，一個以軍事實力為主導、以青少年教育為基礎的軍國主義思想體系已經成型。

日本念茲在茲，時刻不忘備戰。反觀許多中國人一直沉睡於和平美夢之中，哈日、精日者比比皆是。勝利從來都是留給有準備的人，隨着美國加緊遏華，日本蠢蠢欲動，中美或中日恐怕遲早會有一戰，我們要避免重蹈甲午戰爭覆轍，唯一選擇就是強軍備戰，以戰止戰。