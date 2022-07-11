新官上任的醫務衞生局局長盧寵茂受訪時表示，正考慮實施「安心出行」實名制，並倣效內地或澳門推行「紅黃綠碼」，限制確診或高風險人士在社區活動。其中一個考慮方案是，高危行業如院舍員工，由日日做快測，改為在快測的基礎上再加核酸檢測，由一星期一次逐漸增至48小時一次；至於當局發出強制檢測公告後，有關人士可能被限制出行自由。

隨着新冠疫情轉趨「風土病化」，西方國家不用說，即使是亞洲一些先進國家，都不再將新冠病毒視為洪水猛獸，新加坡人直情連口罩都不用戴。在此情此景下，新政府不但無意放寬防疫限制，反而進一步增加，市民反彈肯定不小。

首先，入境限制還未明確公布將會鬆綁，目前入境本港人士一律到酒店強制隔離7日，導致檢疫酒店房價水漲船高，一房難求，怨聲載道，連港人出行也有困難；其次，目前只有六成多人口接種了第三針疫苗，一針不打的起碼仍有數十萬人，反映市民對「疫苗通行證」並不是照單全收，更多人渴望盡快取消擾民的逼針措施。然而，觀乎盧寵茂所言，非但沒有取消或放寬的打算，甚至計劃實施「安心出行」實名制，個別群組更要增加核酸檢測，不令人失望才怪。

誠然，香港夾在與內地通關和與國際接軌的矛盾中間，既不可能完全脫離內地「動態清零」的大政方針，又不可能長期閉關自守，結果是兩頭唔到岸，經濟競爭力跌跌不休。時間不等人，目前消費市道看似有所改善，全因防疫要求比前稍寬，加上消費券效應刺激。惟一旦消費券效應消失，而旅遊業始終未見起色，外資則因為捱不住嚴苛的防疫措施而轉投其他亞洲市場，環球通脹又告殺到，年底的經濟肯定不堪設想！