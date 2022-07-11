梁啟超在《少年中國說》中談到：「少年智則國智，少年富則國富，少年強則國強……」早前，國家主席習近平訪問香港，講話中的部分內容，或許也是脫胎自梁啟超的文章，主席說：「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。」看來，特區政府是時候要想方設法，重新贏取香港年輕人的支持。

2019年反修例風波期間，因為受到部分媒體偏頗的報道所影響，使不少年輕人在思想上靠向了「黃營」。依筆者估計，當時年輕人的「黃藍」比例，大抵是七比三，弄不好的，甚至可能是八比二。

但這不打緊，群眾不時會出現集體性瘋狂，因此筆者一直強調，大多數人的意見，不一定是正確的。文化大革命初期的參與者，或許比香港反修例期間的年輕人更狂熱，當時人們都覺得自己所做的事情，是偉大而神聖的。很多人事後才知道，原來自己是給政治野心家利用了。

所謂「往事已矣，來者可追」，部分香港青年當時被人誤導，站錯了隊，如今要是想回頭，社會應重新接納他們。2019年黑暴期間，或許有部分愛國愛港人士受逼迫過甚，所以待至社會秩序恢復後，就不自覺地產生了一種報復心理，嚴重者，甚至可能想將「黃絲」趕盡殺絕。

筆者本人正是黑暴時期的受害者，人身安全也曾受過威脅，我當然明白也體諒部分「藍絲」的感受。然而，香港社會始終要繼續往前走，正如國家主席所講，青年有未來，香港才會有未來。近日，警務處處長蕭澤頤公開表示，只要犯錯的年輕人有悔意，社會應該給予機會。蕭處長所言甚是，看來他是讀懂了習主席的意思。