醫務衞生局局長盧寵茂日前在電視節目上表示，要在短時間內與內地免檢疫通關，並非合理期望。此話雖然令不少急欲回鄉卻不得其門而入的人士大為失望，然而，相比起上屆政府口說「與市民同行」卻光說不練，現屆政府甫上台已經連番以行動展示「會做事，做成事」的決心，通關只是時間問題，毋須心急。

正如盧寵茂日前指政府暫緩熔斷機制，有鑑於過去一個月本港啟動熔斷機制8次，每次僅牽涉8名確診入境患者；半年間，本港熔斷更有100次之多，大約5名病人便令「過千或逾2,000名想回港的人士」受牽連。熔斷機制是一種令大量無辜者陪葬的機制，不僅需要入境香港的人士，連航空業以至本地市道亦一併陪葬。非常時期用非常手段尚能說得通，現屆政府拒絕墨守成規，痛陳利弊，值得鼓勵。

須知道，香港近期每日確診宗數仍在二、三千宗之間徘徊，除非是天生的賭徒，否則管治者是不可能一下子貿然將抵港檢疫措施盡棄的，事關若稍後確診宗數大爆特爆時，將予人口誅筆伐的話柄，對管治威信無益。然而，即使存在可能遭到抨擊的風險，現屆政府還是敢於在前朝嚴苛至極的防疫政策上作出適度調節，在取捨上反而更能考慮到市民需要，換着是那些得把口「好打得」的政府，真是睬你有味。

李家超指「確診基數大，嚴重和死亡個案可能按比例上升」，關鍵在於「可能」兩字。以現時情況觀之，確診個案並不必然引致死亡、重症，更不代表必然住院，不要忘記，政務司司長、政制及內地事務局局長早前也檢測呈陽性，按衞生署衞生防護中心指引進行隔離數天後，還能與國家領導人會面。除非有高致病性變種病毒出現，否則通關指日可待，但亦不是說眨一下眼便能實現。