香港電台作為本地唯一的公營廣播機構，過去一年經檢討及改革後重回正軌，製作範疇更加多元。就以正在美國伯明翰舉行的世界運動會為例，這場4年一度以非奧運項目為主的國際綜合運動會，關注度雖不及奧運會，但港隊亦有17位運動員參加8個項目，包括空手道、武術、壁球、桌球、滾軸運動等，全港只有港台於比賽期間每日播放相關賽事，為港隊打氣，對運動員及熱愛體育的觀眾來說，絕對是好事。

筆者去年發表「2030+體育政策及發展藍圖倡議」，其中就建議香港電台設立24小時免費體育台，播放本地及境外體育運動賽事，並製作相關體育節目。筆者留意到，港台現時亦積極製作不少體育節目，例如《體壇無極限》和《港台體壇123》，透過報道和運動員專題訪問等形式，讓市民更關注本地體壇資訊和運動動態，有助不同類型體育項目的普及推廣，提升全民運動風氣。港台還協助發放最新抗疫資訊、製作文化藝術節目、引入內地熱播的國劇等，都是令人耳目一新。

不過，香港電台未來仍然面對不少挑戰，例如收視、聽眾人數未如理想，如何吸引更多年輕觀眾，如何增加自家製作，加強有關特區政府施政和政策的宣傳推廣，以港人熟悉的語言和文化去傳遞國情，都是未來必須要繼續努力的地方。

筆者認為，新一屆政府可投入更多資源去提升港台製作水平，港台作為公營廣播機構，應為市民提供全方位的節目，包括文化、歷史等，因此港台要加深與演藝界、文化界等不同界別的聯繫合作，共同為香港建立更優質的媒體環境，同時要進一步加強社交媒體宣傳，加強與本地年輕人以及海內外人士的接觸，助力香港成為中外文化藝術交流中心。