俗語「新官上任三把火」，特首李家超上任10天內燃起六把火，踐行習主席要求「要加強政府管理，改進政府作風，樹立敢於擔當、善作善成新風尚，展現良政善治新氣象」，但切勿三分鐘熱度！

首把火，高舉習主席7‧1講話為綱，帶動高官率先學習，開歷屆政府先河，並用行動作答，一改林鄭政府陽奉陰違變調走樣歪風。風球下、假期中加班辦公，督師海難救援、電訪深廣官員。特首就任首日即在社交平台同市民溝通，司長局長網誌此伏彼起，曾國衞局長在聯合國人權事務委員會會議介紹香港新貌。二把火，向「三座大山」宣戰。成立由司級官員分工牽頭督師4個工作小組，向土地房屋、增公屋、減貧窮等老大難民瘼開戰，立下軍令狀，百日要交作戰計劃方案及時間表。李家超稱，官員公務員若自感力有不逮者，當自知進退。

三把火，硬啃燙手山芋。不避事、不怕事、不拖事、不怕做醜人。上任第5天首個行政會議便拍板公務員劃一加薪2.5%，處理了一個怎麼決定也不能討好全人類的大課題，用實際行動踐行甚麼叫做勇於擔當。四把火，努力想方設法，爭取多方協調溝通，尋求破解疫下民困。取得內地增檢疫酒店，延長通關時間，設立新8類人文關懷通關安排，加強專業精準防疫把關，暫緩熔斷機制。醫務衞生局局長盧寵茂憑專業科學分析和決斷，增強公眾防疫信心，一改前朝左搖右擺和政出多門的失誤。

五把火，開步糾錯。糾正林鄭取消中央政策組屈膝亂港派錯誤主張，升格創新設特首政策組。六把火，創新與立法會溝通新猷。新設立法會前廳交流會，移船就磡，加強政策和法例出台前的醞釀。

民無信而不立，倘百日有果，則事半而功倍矣！