香港曾被阿爺形容為一本深奧的書，要讀懂它並不容易。新一屆政府上任後，強調要說好香港故事，這「故事」，依老朽看，起碼暫時仍難說好！並非老朽悲觀或對政府冇信心，而係上屆政府拋下嘅燙手山芋委實太多！

正如本報民調指出，香港過去5年民不聊生，房屋基建、醫療衞生、經濟、政治、治安等問題惡化，政府換屆前夕更一片亂象：新冠肺炎、大鼠戊肝、新界西大停電、沉船、危樓……遺留唔少蘇州屎。阿哥，你估今屆政府真係千手千眼觀世音咩？難怪大部分受訪者都指政府過去5年施政表現係「歷屆最差」。面對如此不堪局面，舉目有山河之異，要說好香港這故事，一時三刻不易也。

香港面對人才流失、人口老化問題係不爭嘅事實！各位，移民潮、離港潮方興未艾，日前有個國際教育展，但見人潮洶湧，場內擠滿大批索取外國升學資料嘅家長以及學生，雖然大部分人都係索取中學及大學資料，但亦有家長計劃將仍就讀小學嘅仔女送往加拿大讀書，佢哋批評本港教育制度填鴨式，令兒女讀得辛苦兼被迫「死讀書」。有移民顧問透露，自從澳洲今年3月放寬出入境限制後，港人查詢當地升學資料嘅人數就大幅上升，升幅較去年增加50%，而港生到加拿大升學嘅比率，更較前一年增加20%。

自黑暴以來，眼見咁多學生被捕，香港人對本港教育確實有戒心，尤其是中產階級，有唔少人移民他國，講到明係為咗仔女讀書。有小學校長表示，唔少學生學期中舉家移民，料暑假為高峰期。教育局最新統計反映，截至去年9月，一年內中小學流失約2.5萬名學生。長遠而言，這對本港勞動力、人才固然係損失，亦令人口老化問題更嚴重，要說好這香港故事，難鋪排也。