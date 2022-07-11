特區政府換屆，適逢香港回歸25周年，實現「止暴制亂」、「由亂到治」走向「由治及興」的浴火重生，昂首走出社會治亂「十字路口」的歷史節點。然而，初心易得，始終難守，「一國兩制」的實踐，既創造奇迹與輝煌，又暴露出短板與紕漏，更在政治操弄下，社會內訌撕裂甚至逆天悖叛。青年是社會的未來和希望，見證着社會的變化和重塑，要走出亂岔的「十字路口」，前景在何方？

隨着制訂《港區國安法》、完善選舉制度和落實「愛國者治港」原則，香港正式開啟良政善治的新紀元，實現「由治及興」、陸港共融的新飛躍，並在清除窒礙社會發展的多項阻障，為青年帶來更穩定的成長環境、更廣闊的發展空間，機遇遠超挑戰。

過去幾年，香港走過歪路，亦經歷過風浪，政局社情初穩，磨耗不起新折騰。當前首要「治亂」和「防再亂」，「治」與「興」，以及希望、重塑和穩定並重，從而提高特區管治的水平和效能，強化發展動能，更好地參與國家發展大局。

青年是社會的未來，國家主席習近平更指出「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」。至於香港青年有否足夠的發展機會？青年問題能否妥善處理？亦一直被列作特區政府「重中之重」的工作和任務，但政策成效每況愈下，離地脫節，完全掌握不到形勢，由「港孩」到「激青」、「憤青」，以至「暴徒」、「黑暴娃娃兵」，當局全程捱打！若是未能在短期做好青年政策、提升青年的國民認同、培育青年的正向思維和中國價值觀，社會紛亂的禍根難杜絕。

「一國兩制」事業進入了新階段，要化危為機，第一，在政策上，依遵「四個必須」及「四點希望」方針，制訂整體的青年政策和青年發展藍圖，為青年健康成長和多元發展，設定不同的政策目標、行動計劃和審核標準，具體幫助青年向上流動，培育出「愛國愛港」、具備國際視野、專業技能、積極終身學習的新一代，並且多搭台、多搭梯，為年輕人創造有利於追夢圓夢的社會環境和配套支援。

第二，在執行上，涉及青年事務的部門、機構和委員會眾多，為免政出多門、交叉纏擾，當局應切實推進跨部門和跨界別的組織、協調和合作，做好相關的政策配合和聯動，針對性解決青年面對的不同需要和挑戰。

第三，在維穩方面，進入「國安法時代」，香港不能再政治掛帥、停不了的亂扣帽子和無意義的「口水戰」，激化戾氣、拖慢發展、撕裂對立，社會要發展、青年要前途，香港就不能再走「攬炒路」。

第四，在共融方面，作為特區便要有戰略和全局觀，並要以國家和香港的根本利益、長遠利益為出發點和落腳點，因而要緊抓歷史機遇，主動對接國家戰略，深刻認識國家和世界形勢。