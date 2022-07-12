世界視線：烏軍蛻變不徹底　軍援威力打折扣

俄軍及親俄武裝民兵月初攻陷利西昌斯克，宣稱佔領烏克蘭盧甘斯克州全境後，暫時放慢進攻步伐。美國國防部隨即宣布新一批軍事援助，首次向烏軍提供1,000發新型高精度155毫米炮彈，並額外給予4套高機動多管火箭系統。烏軍在戰前開始接收西方武器，但無法完全發揮威力，導致處於劣勢，究其原因，是蛻變不徹底所致。

蘇聯解體後，烏克蘭接收基輔、敖德薩及喀爾巴阡三大軍區的部隊與裝備，並獲得部分黑海艦隊人員及艦艇。烏軍多支部隊前身是蘇軍，部分更在二戰期間戰績彪炳，獲得「近衞」及「紅旗」等榮譽稱號，但在2015年非共產主義化進程中捨棄一切象徵蘇聯的事物，包括榮譽稱號及軍徽，切割與俄羅斯的關係。儘管如此，烏軍仍舊有深刻的蘇聯烙印，並沿用蘇聯時代的武器及裝備。

武器要發揮最大威力，需戰術及軍事思維配合。烏軍喜歡零散部署西方武器，打了就跑如同游擊戰，有時可發揮奇襲作用，但無法長時間支援配合反攻。奇怪現象反映烏軍後勤能力不足，無法提供集中使用所需的技術及裝備支援，分散部署可減少被俄軍摧毀風險。美烏軍事合作已30年，烏軍嘗試褪去蘇聯色彩，努力向美國及北約靠攏，但財困導致轉型期不斷延長，拖至俄軍入侵仍未完成。戰爭爆發後烏軍由20多萬膨脹至100萬，龐然大物更加劇蛻變困難。

如果要令烏軍脫胎換骨，士兵及參謀訓練不可缺少，惟美軍戰前集中訓練烏軍士官及士兵等戰鬥骨幹，較少注重參謀訓練。參謀訓練需要更多資源及時間，不是士官及士兵的速成訓練可比。參謀缺乏進一步訓練及與外軍交流，或多或少影響他們制訂作戰計劃、戰略判斷及武器運用觀念。

對處於轉型期的烏軍而言，最有效方法是美軍派出聯絡官進駐部隊，指導及協調運用西方武器，但如此一來，等於直接介入衝突。華府當然不想蹚渾水，如意算盤是遙控代理人戰爭令莫斯科放血，只會如吊鹽水般向基輔提供武器。不得不提，英國國防部宣稱每月訓練一萬名烏軍，假如仍舊缺乏參謀訓練，只是美軍訓練的翻版。