產評：治理經濟得及時　脫虛入實華領先

眼前這場世紀疫情至今尚未斷尾，可自俄烏爆發衝突，能源和糧食價格飆升加劇通脹，超低息狂印銀紙的日子已不可再延長。2008及2015年兩役嘗過放水救市副作用的中國，已率先推動經濟「脫虛入實」，以製造業而非互聯網來挑起經濟大樑，並接連啟動一系列的行業整頓，紮實經濟基礎。反觀美國任由經濟泡沫化，未來一年「硬着陸」風險愈來愈高。眼前兩強治理經濟的較勁，將對這場爭霸賽果起關鍵性的影響。

數碼經濟是全球經濟發展的大勢所趨，也是中美爭霸的一個主戰場。本來，美國在科技上明顯領先中國，可近幾年兩者競爭差距逐步收窄，尤其是互聯網經濟發展上，快速冒起的幾大網絡平台，能躋身在全球巨型市值企業之列，更進軍海外市場四出收購，對美企構成直接競爭。

2020年初新冠疫情爆發，美國帶頭狂印銀紙急救經濟，世界各地央行跟隨放水救市，造成市場資金嚴重氾濫，將互聯網泡沫推向頂峰。然而，內地是最早察覺到這樣的泡沫是不可持續，2020年底叫停螞蟻上市事件，就成為當局出手整治網絡經濟亂象的切入點。一連串涉及反壟斷、金融科技、數據安全和社會平等領域的監管風暴隨之而來，涉及的行業遍及網絡叫車、校外培訓、外賣平台、遊戲產業、醫療美容市場、加密貨幣等。這些虛擬經濟過去確實曾創造過可觀的財富，但失序的發展同時造成不少社會和經濟結構問題，亂象若繼續發展下去，一頭又一頭的「灰犀牛」威脅必得正視。近日再次傳來當局向大型科企發「罰單」，限制網絡遊戲使用時間；另一方面則加大力度刺激實體經濟，以各種補貼和優惠政策支持製造業（如汽車、半導體等產業）和金融業發展，正正就是內地經濟「脫虛入實」的一個過程。

事實上，諸如美國，科企「大得不能倒」更掌握了海量資訊與數據，能主導輿論，左右政局，已引來英國、澳洲等國家正視科企壟斷和網絡數據安全等問題，只是西方體制由討論到立法，過程漫長，中國憑着自身獨特體制，做起來較簡單直接，產業「脫虛入實」的同時，資本結構亦起着根本變化，就是在推動經濟戰略的過程中，國資擔當更重要的角色。

當然，別誤會中國向網絡經濟說不。相反，正正由於在半球化取代全球化發展下，中國得更好地結合製造業與互聯網業（如發展流動通訊制式、人工智能、區塊鏈、央行數碼貨幣、物聯網、智慧城市與運輸等），向全球提供一套美國制式以外可靠的網絡經濟基礎建設範本，有力促進互聯互通和交流共享，推動經濟創新互惠雙向發展，積極參與重塑全球經貿版圖。

隨着全球走進科技高速發展的時代，智能化、數碼化、訊息化等發展，將讓人無法想像。中國這幾年主動「整治」科網業，眼前確實要付出經濟增長放慢的代價，但「本固枝榮」，換來的將會是經濟與國力長足發展的黃金廿年！