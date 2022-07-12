功夫茶：安老配套唔夠多　長壽反而成折磨

香港曾經連續7年蟬聯全球最長壽地區，港大醫學院經8年研究發現，成功控煙係香港人口預期壽命冠絕全球嘅關鍵喎！呢，港人壽命位列世界前端，當中活到100歲嘅人瑞排名屬全球第7位，每10萬人當中就有47名百歲老人，都咪話唔威！

嗱！現時全球人類平均壽命為73.4歲，有網站分析全球過去20年各地人口統計，並按性別搵出各國家及地區嘅人瑞，即活至100歲以上嘅比例。香港喺2020年有3,561名人瑞，當中女性佔84.25%，男性只有15.75%；較20年前上升近九成！

港人如此長壽，根據政府統計處嘅數字，2020年，男性嘅出生時平均預期壽命係83歲，女性則係88歲，較30年前分別活多咗約8年。講真，如果歲月靜好，衣食無憂，長壽而能夠「莫道桑榆晚，為霞尚滿天」，確實飲得杯落，值得高興。

之不過，喺香港，長命百歲分分鐘變成「壽則多辱」！呢句嘢出自莊子，原來意思係指人生太長命，種種原因難免蒙受病痛之辱、無用之辱、不敬之辱等；失去人生尊嚴實在係一種痛苦！各位，今年2月中旬，本港疫情嚴峻時，公立醫院病床供不應求，大批病人喺醫院外露天通宵冒冷等候入院，當中就包括唔少重症長者，佢哋喺戶外攝氏12度嚴寒下，有啲「瞓街」兩晚仍未被安排入院！論者指唔少老人家未必死於新冠肺炎，而係死於低溫症！阿哥，香港，一個號稱國際大都會、國際金融中心，搞成咁，這不是活脫脫嘅「壽則多辱」嗎？香港人更長壽，卻活得更冇尊嚴，叫人情何以堪？

隨着人口高齡化，根據推算，長者人口未來20年將增加接近一倍，至2039年，每3個港人將有一個係長者；年逾85歲嘅銀髮族會增至48萬人。之不過，本港安老政策落後，按勞工及福利局數據，現時香港約有145萬名65歲或以上嘅長者，居於各類安老院舍嘅約有5.9萬人，即佔了65歲以上人口約4.1%。

各位，諷刺嘅係上述調查數據，指2020年香港有超過3,500名人瑞，無獨有偶，當年就有多達7,024名長者「等到死」亦未獲宿位，而輪候政府嘅津助或合約安老院舍嘅平均時間仍長達41個月，即約3年5個月；僧多粥少，難怪見到天父都未等到宿位！香港長者權益協會總幹事指，香港人比以前長壽，但安老政策落後，政府喺政策上傾向年輕人，惟不能忽視人口老化問題，應制訂政策協助一班仍有工作能力嘅長者就業。講到尾，政府宜推行全民退保。此外，長期以來安老配套嚴重不足，政府喺院舍、社區照顧、老人醫療服務上，應增撥資源改善院舍質素，加快輪候時間，使老人家活得有尊嚴而不是壽則多辱！讓老有所依、有所為而不是含恨而終，咁先係有為政府安老嘅德政！