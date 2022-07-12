正論：健康碼資訊繁多　免混亂須說清楚

新班子上場，果然有幾把火，閃電交功課，推出防疫措施改革，周日剛剛說研究安心出行實名制，昨日已經宣布最快周五起實行新措施。

確診數字徘徊近三千宗，醫務衞生局局長盧寵茂昨日表示，個案的上升令公立醫院承受很大的壓力。當局研究推出更精準的方案措施，包括安心出行實名制，引入健康碼紅、黃碼的概念，確診者的安心出行將轉為紅碼，居家隔離則是黃碼，紅碼及黃碼將被限制進入特別或高危場所，包括醫院及院舍。而本周五起居家隔離人士須戴電子手環，確保不離開家居範圍。

現時疫苗通行證不能顯示誰是染疫或密切接觸者，不能代替紅、黃碼。在本土推行顏色健康碼是首次，出發點無可厚非，把高風險人士隔絕於大眾市民經常出現的地方，亦是合情合理，問題是市民聞健康碼「色」變，相信是因為網絡盛傳內地相關事件，擔心個人自由受到突如其來的限制，一覺醒來，發現自己「被轉紅」，處處禁足，不一定因為自己確診，而是不知不覺地被列為密切接觸者。現時密切接觸者都有心理準備隔離，當局稱不會無緣無故把市民轉紅碼，但無聲無息無預告，市民被殺個措手不及，感覺當然不好受。

對於新措施，其實是好壞消息參半，居家隔離設黃碼，相信是為未來通關鋪路，減少回港人士酒店檢疫日數。入境檢疫人士完成定點酒店檢疫，返回符合居家健康監測的地點，就會顯示「黃碼」。有指當局或考慮讓黃碼人士可以閉環式出外工作，即是點對點，由家居直接到工作地點，如果真的推行，市民出外旅遊意欲肯定大大提高，旅遊業應該會拍手叫好。然而有好的構思，也要看實際運作可行性，香港人喜歡旅行，極大可能出現報復式旅行潮，旅客量大增，機場入境檢測能否迅速辦理，實屬疑問。

深圳灣口岸近日出現長長人龍，原因是排隊等候做核酸檢測前往深圳，輪候了約6小時大有人在，叫苦連天，人群聚集，也增加播疫機會。本報統計，發現該口岸每日2,000名額，約四成是內地居民，港人返內地變成爭崩頭。政府承認港深合作加多過關名額，第一步做好，未及考慮第二步，沒有設立預約制度，向市民道歉。政府計劃在本周內推出網上預約系統，經深圳灣口岸離境的人必須預約做核酸檢測，否則不准過關，希望可以有秩序地控制過關人流，但如何解決中港客比例，仍然需要有關方面與內地磋商。

坐言起行固然是好事，但新措施有別以往做法，市民一時三刻未必可以消化得來，重要訊息實在需要解說清楚，以免重蹈反修例事件覆轍。若果倉促推出，未做好相關配套，造成混亂，勢引起怨言，上屆政府是最佳反面教材。新班子第一份功課，成績如何，相信很快揭盅。