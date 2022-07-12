新一屆特區政府上台後，迅即推行新政策，通關是關鍵，但怎樣可使內地接受香港通關呢？

醫務衞生局局長盧寵茂說「安心出行」可加上紅黃綠碼，與內地看齊，但必然是實名制，否則無法追蹤患者及緊密接觸者。個別議員反對，以侵犯私隱為由，純屬胡說。一是防疫一如醫療服務，保障私隱並不禁止實名制和實際的病歷登記。二是政府保有市民各種涉及私隱的資訊，這是政府的功能與特權，受法律保障，也是政府行使公共服務必要條件之一。

對安心出行等防疫證件，政府不單止要保障私隱，也要保證安全，特別是網絡安全和資訊安全，防止各種目的的盜用。但這絕對不能因帶有風險而要放棄政策，反而要求政府在政策執行與技術方面須加強控制和監督。

安心出行之採實名制、紅黃綠碼的做法，在內地早已行之有效，雖不能根絕疫病的傳播，卻是「動態清零」的重要有效手段。香港要與內地通關，不能不在政策、技術方面與內地銜接，使安心出行的證明可在內地與內地的措施並行，功能與資訊相通，把防疫治疫的跟蹤活動，在內地與香港成無縫連接，不產生漏洞，讓病患和病毒可以走漏。

香港甚至可在內地政策、技術的基礎上，更進一步加強功能。除部分手機有全球定位的功能外，政府可在安心出行的應用軟件裏加添北斗的定位功能，以此保證紅黃碼的患者和緊密接觸者的行蹤可由政府精準追蹤。有精準追蹤的效果，便可放寬非患者和非緊密接觸者的行動限制。在精準有效追蹤掌控的嚴密隔離以外，便可對社會隔離措施作出修改。一緊一鬆之間卻有足夠的追蹤和隔離，既可追截病毒傳播鏈，亦不會對經濟社會民生有過度的衝擊，有利與內地局部通關的推行。

香港還要外防輸入，進港的港人或旅客都應在入境時登記使用安心出行加強版軟件，使他們與在港港人有同等待遇，同等的精準監控，避免由外流入病毒，形成本地的傳播鏈，甚至傳入內地。精準監控的方法可就施行效果演變為對外地局部通關的條件，以此實行內外關都通的效果，協助本地經濟社會民生復原。

此外，新一屆政府要保證原有政策措施與新增方法都是嚴格執行，不容有失。也要把各種檢測手段優化，提高效率。不如此，香港難以精準防疫、精準通關。