國家領導人在香港回歸25周年講話中提到，香港特別行政區「要堅持實行行政主導體制，行政、立法、司法機關要按照《基本法》和相關法律履行職責，行政機關和立法機關既互相制衡又互相配合，司法機關依法獨立行使審判權」。

領導人的這番論述，是在講行政、立法、司法的相互關係和各司其職，其中行政機關是主導，立法機關對行政機關有制衡作用，也要「配合」行政機關管治和施政；「司法機關獨立行使審判權」是指司法機關審判案件不受行政機關、立法機關影響，上述關係是任何一個法治社會所必備的條件。

香港回歸20多年出現的問題是，行政主導很難正常發揮作用，而是被反中亂港勢力不斷干擾破壞，特別是被立法機關中的反對派有組織、有目的、有系統的干擾破壞，他們企圖在立法機關內通過「拉布」、「攬炒」、「癱瘓施政」，掌控立法機關而且向行政機關全面奪權；他們把這些亂港奪權活動美其名曰「制衡」和「監督」政府，他們心中根本沒有「配合」行政機關這回事，他們要打倒、整垮行政主導。

與此同時，香港的司法機關由於是英倫建構，其歷史和內部人事會在「獨立行使審判權」時，有意或無意的為某些勢力和人提供保護傘，更有甚者，會挑戰全國人大常委會對香港《基本法》的解釋權和決定，他們對「獨立行使審判權」會作出更大的「自我賦權」，試圖把自己的審判權凌駕在國家憲法機關之上和法律之上，他們把「獨立的審判權」膨脹成「司法獨大」。

上述種種就是香港回歸後行政機關、立法機關和司法機關存在的嚴重問題，中央領導對香港行政、立法、司法的論述，正是為解決這些問題指出方向。然而，香港司法領域一些頭面人物卻繼續無視香港司法存在的嚴重問題，他們會繼續大力阻止解決問題而必須推出的司法改革！