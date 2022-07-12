最近這段時間，中美雙方高層頻繁互動，而且幾乎都是美方主動要求。上月兩國防長在新加坡出席香格里拉對話會期間舉行會談，接着是中共中央政治局委員楊潔篪在盧森堡和美國國家安全顧問沙利文會晤，近日輪到中國外長王毅在印尼峇里島出席G20外長會後與美國國務卿布林肯面談，這次一談就是5個小時，雙方似有聊不完的話題。其實在此之前，王毅和楊潔篪已分別應約跟布林肯和沙利文通過電話。

很明顯，美方不斷主動要求對話，分明是撐不住了。別看華盛頓盛氣凌人，不擇手段打壓中國，還整天叫囂「脫鈎」，實際上老美的日子並不好過，債台高築，經濟低迷，加上通脹惡化，供應鏈混亂，滯脹危機揮之不去。何況還有俄烏戰爭的壓力，美國出盡九牛二虎之力也無法壓垮俄羅斯，自身反而受到愈來愈痛的反噬，尤其能源和食品價格飆升更是引發極大民怨。在內外交困之下，拜登政府不得不對中國放低身段。

事實早已證明，不管美國如何遏制打壓，都奈何不了中國。特朗普發動貿易戰和科技戰，幾乎所有手段都用盡了，無效；拜登上場後變本加厲，除了給貿易戰和科技戰層層加碼，還使出拉幫結派這一招，同樣無效。數據顯示，受到俄烏戰爭和能源危機等影響，全球所有主要經濟體都出現貿易逆差，連持續30年順差的德國也不例外。唯獨中國不僅繼續錄得順差，而且屢創新高，今年前5個月高達3,000億美元，比去年同期激增50%。這說明一個事實，無論國際政經形勢如何變化，中國作為「世界工廠」的地位還是巋然不動，生產和出口能力皆一枝獨秀，即使早前上海等地因疫情反彈而一度封城，也無損中國第一貿易大國的優勢。美國想脫鈎？純屬笑話。

事到如今，拜登政府不得不面對現實，可以用來遏制中國的牌都打爛了，再也不可能打出新花樣，於是只好尋求對話，這大概正是最近雙方高層頻繁互動的主要原因。當然，中國一向有自己的原則和堅持，既不會被對方迷惑和干擾，也不會隨對方起舞。王毅向布林肯提交希望美方切實認真對待的4份清單，正如早前國防部部長魏鳳和警告美方，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰」，既亮明了態度，也展示了自信，不知美方聽明白了沒有？