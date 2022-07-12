醫務衞生局局長盧寵茂透露，正研究「安心出行」實名制，或會倣效內地的「紅黃綠碼」做法，消息傳出後，一石激起千重浪。若按照內地「健康碼」做法，一旦轉為黃碼，市民必須進行核酸檢測，證實沒有確診才能出行。意味只要市民所處場所或大廈有人確診，強制檢測後還要等候陰性結果，否則連工也返不到。這不是擾民是甚麼？

內地實行「健康碼」但沒有強制市民打針，北京日前曾發布新政，指進入戲院、美術館等場所必須接種疫苗，結果激起民意反彈，推出一日即跪低。香港雖未有推出「健康碼」，但早已推出「疫苗通行證」，用各種手段逼市民打針。全港已有逾六成市民打了三針，打了兩針的比例更高。為了防疫，市民可以做的都做了，民意期望新政府放寬防疫限制，「疫苗通行證」定出取消時間表，惟現在恰好相反，不但取消無期，還要額外增加更多規限，不令人失望才怪。

事實上，「安心出行」已有市民身份證號碼、針卡等資料，基本上已同實名制無異，現在最大的問題是，一旦實施「紅黃綠碼」，便會強制市民進行核酸檢測。在快測早已普及的今日，還要市民排長龍撩鼻做核酸，費用分分鐘由自己負擔，簡直是費時失事、百上加斤。若陰性市民因此趕不及上班，被公司炒魷魚，是否政府負責？退一步說，實施「紅黃綠碼」後，是否等於可以同內地通關？難道不需要解釋清楚嗎？

當全世界都在拚經濟，只有香港仍熱衷於搞防疫，競爭力必然拾級而下；加上環球通脹來勢洶洶，香港作為細小型外向經濟體，絕難獨善其身。在這樣的情況下，政府還不未雨綢繆重振經濟，年底的失業倒閉潮肯定愈演愈烈。如何取捨，不是很清楚嗎？