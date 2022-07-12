世界上的商業集團林立，彼此之間有良性競爭，也有惡性競爭，但市場自有規律，不能亂了套。譬如甲公司和乙公司爆發商業戰爭，丙銀行因為與乙公司交好，出招助拳，索性將甲公司的存款沒收了，若然當真如此，試問天底下還要法規何用？

以美國為首的西方集團，老是喜歡為世界編寫規則，但所訂立的條條框框，只是用以律人，不會用作律己，到自己有需要時，一切的原則與規律都可以拋棄。近月，俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭，兩國間的恩怨情仇千絲萬縷，旁觀者固然可以有主觀好惡，或是同情俄國，或是同情烏國，這都是正常不過的事，但西方集團為了偏幫烏克蘭，不惜破壞國際商業和經濟秩序，那可不得了，此舉弄不好，隨時會引發真正的世界大戰。

過去，美、英等國與俄羅斯交好，俄國政府因為信任北約集團，故購買美、英債券，甚至儲款於北約國家，這都是按照世界既定規則開展的正常經濟行為。如今俄烏交惡，美、英等國為了袒護烏克蘭，竟然試圖沒收俄羅斯在西方集團國的財產，這樣做，豈非跟強盜無異？

人們常說，碰上豺狼，就要舉起手中的獵槍。此刻，俄羅斯終於擎槍面向美國了。華盛頓正研究要沒收俄羅斯存放於美國，超過3,000億美元的資產；近日，莫斯科杜馬的主席則警告說，要是美方不守國際規則，他們也會以眼還眼，宣布收回阿拉斯加。1867年，沙俄帝國以700萬美元的價格，將阿拉斯加售予美國，此事貨銀兩訖，本已了結。今天美國既然不按牌理出牌，俄羅斯便大可不必信守昔日承諾。面對豺狼的利齒，獵人只能以獵槍迎擊。