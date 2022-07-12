就在日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，報道指內地竟有夜店擺放安倍遺照，旁書「普天同慶」、「歡天喜地」，再加一道橫批「死得好」，內地人若干幸災樂禍的行徑引來內地教授發文批評，怎知後者卻反遭微博永久禁言，此事絕不能看過標題、速讀了便算，非得深入探究不可。

首先，當看到與自己立場對立的人行霉運甚至一命嗚呼，當下便即喜不自勝者，其層次與黃絲黑暴的「最緊要人有事」其實同樣低檔次。不管逝者是遭槍擊身亡的日本政客，抑或感染新冠死亡的藍絲陣營頭臉人物，但凡有本事之人絕對不會希望對手太早離世，為的是要對方親嘗失敗，親眼目睹自己是如何被文明地、有理有據地技術性擊倒。反觀烏合之眾當然是巴不得對手短命早夭，然後「買唔切香檳添」，來一番精神勝利法，便足夠樂上半天。

究竟是甚麼樣的品味，才會覺得本打算到夜店減壓，怎知店方竟豎出一幅死者遺照，將場地布置得有如靈堂一樣，仍然會覺得心情很relax，並認為不應轉場，反應繼續幫襯呢？市場從來都是供與求的關係，可見店方與顧客之間同時存在品味問題。這些包括說要「慶祝」安倍遇刺身亡，推出買一送一推廣活動之人，行事之前為甚麼不看看國家領導人和外交部發言人，對於安倍之死所表示的哀悼及慰問呢？

說到那位據報在斥責網民幸災樂禍後，卻反遭微博永久禁言的內地教授，他的遭遇究竟是因為其發文這一行為本身，還是因為他用上了侮辱中國人的不恰當言詞？這是應當細究的。

無論從政、論政，不但要三觀正，而且還得講究能否選用適當的表達手法，否則便與不同意安倍卻用上了錯誤表達手法的槍手並無分別。惟這等顯淺道理，世人多不能理解，卻又總愛急着表態。