近年香港環境衞生每況愈下，亂拋垃圾、店舖阻街、鼠患嚴重等市容亂象有待改善，亦影響市民健康。新一屆特區政府成立「地區事項統籌工作組」以提升香港整體環境衞生和市容，工作組由政務司副司長卓永興督導不同政策局和部門，環境及生態局和食環署主力推動，市民對此抱有極高期望。港府必須加強統籌和執行力，從根源解決老大難的環境衞生問題。

食環署職能涵蓋廣泛，由街市管理、清潔街道、收集垃圾，再到防治蟲鼠、殯葬服務等，與市民生活息息相關，但多年來許多問題未解決，例如滅鼠方面，每年動用大量公帑，成效依然不彰；店舖阻街雖然在執法行動後有所收斂，但不久又死灰復燃；還有家居滲水、後巷衞生、非法食肆等長期困擾社區。由於往往牽涉政府不同部門，權責不清，令問題未能有效處理。

首先，筆者建議當局應盡快開展全城清潔大行動，並從加強跨部門合作、增撥資源、檢視衞生惡劣深層原因等多方面入手，制訂可持續的機制和方案，避免清潔大行動淪為照辦煮碗或只做表面工夫的煙花騷，行動過後即故態復萌。第二，食環署亦要做好自身改革，提升執行力，加強監管和優化外判服務，制訂和全力落實改善環境衞生和市容的績效指標。

針對店舖阻街等地區問題，食環署要加派人員巡邏、加強宣傳教育及嚴厲執法。對於執法可能引發與商戶衝突的問題，建議署方加強與警方的聯合行動，或用車輛巡邏攝錄，取證後再發告票，既增強阻嚇力，亦保障執勤人員安全。筆者期望「工作組」做好統籌，打破部門間各自為政的弊端，環境局和食環署可大刀闊斧推動工作，每一個環境衞生問題都要有具體的部門執法或跟進到底。