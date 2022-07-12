律政司司長林定國表示，《基本法》23條立法是欠交的功課。言下之意，本屆政府必定會交此功課。一如特首李家超早前所言，23條立法只待做好周全的立法草擬準備，免得法例生效後惹來不必要的訴訟挑戰。對此，本屆政府無疑比前朝政府的法治立場堅定和明確。另一方面，欠交的功課不能選擇性，應包括未交審的700多宗佔中案。

回歸25年的正反治安秩序的現實情況告訴人們，法治不是自然而然地會由天上掉下來的，有法才能有治，治而無法則亂，有法不執就更亂，佔中案不清便孕育世紀黑暴。《港區國安法》生效後，執法部門雷厲風行，重塑社會治安，取締與國安法相牴觸、破壞社會安寧和市民生命財產安全的4種違反國家安全規定的活動及組織，把罪犯及其組織繩之以法，才得以對2019年爆發的黑色暴亂有效制止，使香港恢復穩定。由此可見更完整的23條國家安全立法的重要性。

林鄭政府冒天下之大不韙庇奸護惡，對佔中案拘捕了1,003人，不知做了甚麼見不得光的交易，竟把餘下四分之三案件不交法庭審訊，也沒公開清楚交代。林鄭政府瀆職賴帳，本朝政府勿視而不見，必須埋單清數，向法庭交審未完成檢控程序的700多宗案件，否則便對習主席指示「要加強政府管理，改進政府作風，樹立敢於擔當、善作善成新風尚」的要求，不是全面和完整落實了。

林定國司長自必明瞭前朝司法欠帳絕不能撇帳，也不能賴帳，因政府只有一個，換屆也不能影響司法連貫性。倘不埋單清數畫上完美句號，那末，先前已獲罪的四分之一人便很冤枉了。兼且，政府可以公然帶頭有法不執、有案不審、有罪不判嗎？請林司長不要做「口號」司長，盡快埋單清數。