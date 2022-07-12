日子愈來愈難過。眼見澳門尋日起至下周一零時停工7日，暫停所有從事工商業公司、實體及場所嘅運作，包括賭場在內。消息一出，澳門博彩股集體下挫！另一方面，為配合政府嘅防疫措施，澳門賽馬會將取消7月17日氹仔馬場草地黃昏賽，而尋日至17日期間所有轉播賽事同樣取消，投注站亦暫停服務。阿哥，幸好香港賽馬會嘅賽事一直維持到本月16日馬季煞科日，馬迷總算飲得杯落！要是賽事因疫情而有任何一次取消，全港馬迷包括老朽，恐怕都會提早患上憂鬱症！

澳門防疫抗疫滴水不漏，曾令吾人讚賞，想不到「晚節不保」，依家停工7日，其實等於變相封城；市民外出必須佩戴KN95或N95口罩，違者最高可判兩年徒刑或科處最高240澳門元嘅日罰金。停工期間，僱主獲准毋須向員工支薪，居民變相收入少咗，未知會否要求澳門政府加碼派現金？

停工令一出，澳門居民第一時間湧去超市和街市搶購糧食和日用品，場面混亂，香港早前嘅情況如今在澳門重演！各位，澳門今次疫情已跨越多個潛伏周期，且已多輪全民核酸檢測，並輔以快速抗原測試，依然無法「清零」，如今進一步停工7日，整個澳門淪為「死城」，有專家甚至建議，如仍未能達致社會層面清零，可全民「一日三檢」，即係每日一次核酸檢測和兩次快速測試！

事實上，本港疫情亦出現反彈，新一屆政府已預告，當局擬研究「安心出行」實名制，甚至倣效內地健康碼，「點紅點綠」搞到你心緒不寧，局方就話「要更精確地找出帶病毒嘅人，從而減低傳播率」！今日澳門，明日香港？港人「一日三檢」嘅日子隨時殺到，不赴黃泉也活得同殭屍不相伯仲！