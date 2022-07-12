要數近日最為轟動的新聞，莫過於日本前首相安倍晉三在奈良縣街頭演講期間遭行刺，最終搶救無效不治。曾作為歷來在位時間最長的首相，日本社會對於安倍的政績毀譽參半；至於港人對安倍的最大印象，或許是作為強硬保守派的他，不斷地參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社，有意無意地挑動中國人民情緒。逝者已矣，筆者也無意點評安倍的功過。不過，此次事件的過程離奇荒誕，筆者是不吐不快，各國政府也值得引以為鑑！

安倍遇刺後，網上各式各樣的討論至今仍未休止，各種陰謀論更可謂漫山遍野。然而筆者認為，姑勿論疑犯山上徹也的行兇動機，他為何能成功行刺才是關鍵。山上徹也的行兇手法簡單直接，拿着一把土製手槍輕鬆走近安倍，近距離「呯、呯」兩槍便把安倍擊倒，若非他無意逃走，保安人員能否將其制服也是未知之數。須知道，即便安倍早已辭任首相，卻仍是舉足輕重的人物；況且他掌握大權的時間極長，難免會招惹政敵及民怨，或多或少都能預估到有人企圖報復，何以安保工作如此鬆懈？

論人手，奈良縣警方當天一早部署了大批警員在場，安倍身旁也有一定數量的保鏢；論質素，安倍身邊有眾多精英保鏢，據說包括號稱「日本第一女保鏢」的石田萌美，報道指她只需0.2秒就可以掏槍擊斃敵人。然而，安倍保鏢今次的表現，堪稱天大的笑話！

從不同媒體及網民披露的畫面可見，山上徹也事前曾在現場徘徊，行迹可疑卻無人盤查；事發時，幾乎所有貼身護衞及工作人員皆面向安倍，形成巨大盲點，以致山上徹也能走到極接近安倍的位置才開槍。更有甚者，在首槍與第二槍之間，間隔了差不多兩秒，已足夠安保人員作出及時反應，偏偏兇徒是在安倍被擊倒後才被制服。試想像，假如保鏢能在首槍過後立即撲倒保護安倍，或者衝向山上徹也，至少影響對方瞄準，最終的結局或會有所不同。

相信不少人會將安保的疏忽歸咎於日本相對安全，槍械案件較少，且近年鮮見針對政要的行刺。但這只是一般人心態，對於專業保鏢而言，世上根本沒有絕對安全的地方，尤其公開場合更是危險；而排除危險因素，防止意外發生，更是保鏢的工作。何況政治人物喜愛展現親民形象，保鏢理應擁有足夠經驗。觀看歐美名人的保鏢，且別說黑火藥造成的巨響，就算是不動聲色地扔蛋糕，也有保鏢能擋下。理論上，殺手要近距離開槍行刺，往往只有一槍機會。

此次事件足以成為一項反面教材，讓負責政要安全的保鏢引以為鑑。特別是香港，反對派勢力日下，已有部分人出現極端心態，加上外國勢力入侵煽動愈來愈明顯，像上屆政府那般碌碌無為也罷，假如今屆政府官員有所作為，必然成為某些人的「眼中釘」，行刺事件在香港，並非絕不可能發生。