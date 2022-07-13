產評：利淡因素揮不去　全球股市劫難逃

俄烏衝突，激化全球能源及糧食危機，通脹「巨獸」來襲，全球央行的瘋狂放水派對亦要告終。銀根由鬆轉緊，加息周期開始，正引發市場資金大挪移。偏偏新冠疫情無法斷尾，作為全球第二大經濟體的中國在「動態清零」防疫原則之下，經濟復甦前景陰霾滿布，疊加中美爭霸下國際地緣政治風險詭譎多變。種種利淡因素揮之不去，全球經濟恐沒有最差，只有更差，一場史詩級的股災終要出現！

從東西博弈的角度看，美國11月將進行國會中期選舉，此前拜登政府欲維持美股牛市和經濟復甦勢頭，並大打中國和俄羅斯牌，以爭取選票。不過，俄羅斯未有坐以待斃，2月下旬主動開打「能源牌」，藉俄烏衝突，打亂作為全球「糧倉」的烏克蘭供應鏈，又藉着斷供天然氣來還擊西方的金融制裁。能源及大宗商品價格狂飆，讓美國政府一直強調的「通脹僅短暫」論破產，迫使聯儲局要急轉「鷹」以挽市場信心。

西方制裁俄國效果未如理想，但回力鏢已令歐美經濟「火燒身」。依賴俄國能源的歐洲，情況比美國更糟糕，最快下半年北半球的冬季，這場能源危機將見真章。

向以高增長見稱的亞洲新興經濟體亦不能幸免，一則強美元下引發避險資金流出，本幣貶值壓力難消；二則美息急升，令外債利息成本上升，債災隱現；加上通脹飛升推高進口成本，波及民生，社會變得動盪。奈何作為亞洲增長龍頭的中國，防疫封城恐慌未能消除，外資無所適從，一日未能確保生產秩序恢復正常，經濟復甦只怕難以踏出大步。本來需求最旺盛的區域龍頭處境如是，其他亞洲諸地日子焉能好過？

如是者，一個遍及全球經濟的衰退畫面就在眼前。如無意外，下季歐洲經濟將率先確認衰退，明年首季美國將跟隨其後。若下半年中國經濟復甦無法兌現，明年的增長展望亦面臨下調。這幾年各地政府都大開庫房派錢補助紓困，財政已大不如前，明年尚有甚麼板斧解困，不無疑問。信心崩潰下，全球金融市場一輪恐慌性的拋售潮不日上演！

從大局觀角度出發，俄國選擇不惜代價劍指西方霸權，主動推冧牌局啟動全球大洗牌，全球去美元化的壓力大增，美國只有繼續在國際間攪局，圖乘亂彰顯美元餘威收割全球翻身。更須留意的是，2024年11月美國總統大選，萬一現時執政的民主黨在稍後的國會中期選舉失勢，拜登連任打定輸數，就更沒有必要搞好經濟益對手，共和黨亦樂於在重新執掌政權前見到經濟最壞情況出現，好為上台後施政留下空間。這說明，對美國經濟而言，2023年好大機會是「暗黑之年」！

明乎此，有心理準備，明年全球經濟景氣只會更差，投資沒有樂土、需求低迷，大蕭條在倒數。至於為時多久，恐怕要2024年底才會逐漸明朗。政經動盪、民生難安，防疫也許就成為一種「維穩」之法，讓人繼續閉關、亂世修身！