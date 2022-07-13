世界視線：高齡拜登擬連任　黨友傳媒潑冷水

美國白宮早前證實，79歲總統拜登有意在2024年總統選舉爭取連任。假如拜登不曾在公開場合連番出醜，挑戰連任恐怕沒有異議，但連自由派報章《紐約時報》亦質疑年事已高的他是否適合再次參選。事實上，拜登的民望在內外交困中斷崖式暴跌，民主黨內對他頗有微言，連任之路荊棘滿途。

美國民調及數據分析公司Civiqs公布最新民調結果，顯示只有30%選民認同拜登，不認同比例高達58%，追平前總統卡特任內的最低紀錄。以拜登民望持續走下坡推斷，可能跌破前總統尼克遜辭職當日的支持率，成為美國48年來支持率最低的總統，與前總統特朗普相比可謂五十步笑百步。禍不單行，拜登在民主黨內的支持率從65%跌至63%。這個現象值得關注，因為愈來愈多自由派人士與傳媒，開始質疑拜登是否有能力連任，《紐約時報》便是其中之一。

列根曾是美國最年長總統，他完成8年任期後在78歲卸任，但拜登第一個任期未過完一半，已取代列根成為最老總統。除了老態龍鍾外，拜登口誤例子比比皆是，叫錯名不在話下，3月時疑似暗示要俄羅斯政權更替，事後由白宮及國務卿布林肯澄清。事隔兩個月後，拜登語出驚人指美國會軍事保衞台灣，再次勞煩白宮官員補救。

直到最近，拜登的健康狀況再受關注，不但騎單車時摔倒，更在白宮演講時把讀稿機上的提示語一併讀出。為免講多錯多，他就任以來只舉行16場記者會，不及前3任總統同一時期的一半。而且，拜登只是接受38次採訪，遠少於特朗普116次、奧巴馬198次及喬治布殊71次。拜登在記者會的表現亦不敢恭維，曾爆粗鬧記者及顯得不耐煩，令外界側目。

倘拜登成功連任，卸任時將是86歲，隨年齡增長健康問題將難以避免，沒有人可保證他可一直健康執政。拜登挾着厚望上任後通脹卻創下新高，供應鏈受創致奶粉短缺，槍械管制及墮胎權爭議更是焦頭爛額，遭對手特朗普趁機狙擊。值得一提的是，特朗普有意再次選總統，大有機會重演前年對決拜登的戲碼，變成兩名八旬老漢的對決。