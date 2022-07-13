功夫茶：時勢艱難有薪加　劃一幅度咪話差

上屆政府將「燙手山芋」——公務員調整薪酬押後由今屆政府處理。呢，今屆政府果然執行力強，話咁快行政會議正式決定公務員劃一加薪2.5%，追溯至今年4月1日。各位，之前公務員事務局局長楊何蓓茵，已就各級公務員薪酬劃一上調2.5%約見4個公務員中央評議會嘅代表，有表示「極度不滿」，仲要求與特首會面表達訴求云云；又有質疑政府「不食人間煙火」，加幅「好傷同事心」，甚至有工會形容係「侮辱性加幅」。總之，有人工加都呻到日月無光，全城樹葉都落埋！

阿哥！究竟係政府「不食人間煙火」，定捧住「鐵飯碗」嘅公務員「不知民間疾苦」呢？疫慌下經濟凋敝，百業蕭條，失業率高企，廿多萬人失業！若然根據5月底出爐嘅薪酬趨勢調查結果，低層及中層公僕分別加薪2.04%、4.55%，高層加薪更達7.26%，尤其高層加幅，根本堅離地，嚴重脫離現實！公僕如果稍有良知，知道依家並非歲月靜好，而係疫情肆虐，有基層仲攞緊時薪37.5蚊最低工資，佢哋凍薪4年一毛錢冇調整過，而你哋喺時勢咁艱苦下，都劃一有2.5%加幅，退一步諗一諗，「有得加總好過再凍薪」啩？內心是否應該釋然，起碼唔應該仲咁多牢騷啦！

事實上，鑑於現時香港經濟前景存有不確定性，政府亦預計今個財政年度將出現赤字，作為負責任嘅政府，需審慎處理公務員薪酬調整。正如楊何蓓茵指出，公務員薪酬調整冇公式，需考慮及平衡薪酬趨勢淨指標、通脹、公務員士氣、香港經濟狀況、政府財政狀況等六大因素，從來冇一條公式放晒啲因素落去就搞掂，呢個唔係算術式、數學式。咁咪係囉，何必仲咬住追問點解唔跟趨勢調查？行會召集人葉劉淑儀都出來做和事老，呼籲各公務員團體顧全大局，指今次加薪，政府開支已達60多億元，若然話加薪4%，便要過百億元。跟住就稱無論傳媒或社會反應，都覺得2.5%加薪係合理！

人心不足蛇吞象，公務員一味講錢講金，食相難睇！試問何來有公務員事務局局長所表示嘅，公務員工作吸引力不單止薪酬，還包括服務社會嘅滿足感和工作穩定性。有咩？功夫茶淨係見到佢哋撲出來拜神唔見雞咁款，又話跑輸通脹，又話變相「減人工」，直頭苦過金葉菊，慘過梁天來！最離譜就係守我城嘅紀律部隊都跳出來批評政府，正如有論者話齋，港府人事編制小組委員會去年通過紀律部隊職系架構檢討，警務人員全面跳point加薪，加上津貼多多，據悉迎接國家領導人訪港要接受閉環管理嘅警員，OT便多達3皮，仲「極度不滿」？所謂「文臣不愛錢，武臣不惜死，天下太平矣！」今帶勇之人似乎相當愛錢，至於是否「不惜死」，暫時睇唔到囉！