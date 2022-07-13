正論：釐清紅黃釋疑慮　惟拚經濟更急需

自港府透露正研究「安心出行」實名制，或倣效內地「紅黃綠碼」的做法後，一石激起千重浪。市民既擔心私隱外洩，更憂慮紅黃碼適用範圍太廣，嚴重窒礙日常活動和商業運作。特首李家超昨日一錘定音，清楚表明紅黃碼只會針對確診和酒店檢疫人士，絕對不會用於非抗疫用途。然而，在經濟急需復甦的大環境下，任何額外增加的防疫規限都必會帶來負面後果，豈可不慎之又慎。

李家超強調，紅黃碼只針對上述兩類人士，對其他人不會有影響，並會將限制減到最少，確保經濟活動、社會活動和國際競爭力得以保持；又重申香港是守法地方，不會有任何措施用於非抗疫範圍，如任何人嘗試製造事端，絕對不是事實，呼籲市民不要相信。這是自醫務衞生局局長盧寵茂周日接受訪問，首次披露欲效法內地「健康碼」的做法，限制確診或高風險人士在社區活動後，港府最強而有力的一次大澄清，相信將有助釋除市民疑慮。

誠然，近日疫情有反彈迹象，衞生防護中心預計兩周後每日新增個案或逾6,000宗，加上重症及入院個案有所增加，港府不欲重蹈林鄭抗疫無能的覆轍，嚴陣以待絕對可以理解。問題是，內地「紅黃綠碼」適用範圍非常廣泛，黃碼人士會被禁足，連公共交通工具都不可以乘搭，何況河南近日有銀行存戶因未能提款而爆發維權事件，被當地政府轉為紅碼禁止出行，均加劇了市民對照搬內地一套的擔憂。現在李家超作出澄清絕對是好事，惟「安心出行」實名制後如何確保私隱會被妥善保存，實施「紅黃綠碼」如何有助防疫，港府必須進一步解說，否則一味急就章「愈快推出愈好」，只會適得其反。

專家早就指出，新冠病毒已變成風土病，不可能完全消失；香港已有數百萬人染疫，早已建立免疫屏障，更何況「疫苗通行證」規定市民必須接種三劑疫苗方能進入指定場所，逾六成人口已打齊三針，打了兩針的人數更多，市民可以做都做了，是否還有必要在此時此刻增加防疫規限，不能不令人疑問。必須指出，本港經濟看似有所改善，全因社交距離措施比前有所放寬，起碼食肆能正常做生意，加上消費券刺激，才令消費市道出現小陽春。

惟這些都只能收一時之效，長遠還需讓社會復常，而令社會復常的最重要一步，不是不斷增加防疫規限，而是有序鬆綁，最終定出取消所有防疫措施和全面通關的時間表。現在別說抵港人士必須到檢疫酒店隔離7日，居家隔離人士更須佩戴電子手環，不僅限制人身自由，前者更增加來港和出行成本，以致旅遊業至今仍是奄奄一息。香港奉行「一國兩制」，社會情況跟內地截然不同，港府絕對有權有責制訂最適合香港的防疫政策，而不是盲目照搬內地一套。

事實上，「安心出行」已有市民身份證號碼、針卡等資料，基本上已同實名制無異，現在最大的問題是，一旦實施「紅黃綠碼」，便會強制市民進行核酸檢測。在快測早已普及的今日，還要市民排長龍撩鼻做核酸，對朝不保夕的基層打工仔來說，簡直是費時失事，百上加斤。這樣做除了肥了檢測承辦商，只會對市民造成不便，人群聚集等候撩鼻對防疫是否有幫助，同樣令人質疑。

更值得注意的是，環球通脹來勢洶洶，香港作為細小型外向經濟體，絕難獨善其身。觀乎全球糧食和能源價格不斷上漲，英國一盒牛油漲價至90港元的驚人程度，要是港府還不全力拚經濟，為防範通脹未雨綢繆，只怕年底的失業倒閉潮更加洶湧，基層市民和小商戶的日子更加難捱。

逆水行舟，不進則退。另類投資管理協會昨日表示，目前外國金融業人士來港並不容易，認為港府必須做些事情，否則香港的國際金融中心地位勢被削弱，可謂委婉地表達出外資對防疫措施的不滿。競爭老對手新加坡早就解除防疫禁令，當地人連口罩也不用戴，日子一樣過得好端端的，更搶去香港不少資金和人才，愈來愈多外商轉投星洲，這樣還不足以讓港府警惕嗎？

說到底，香港貴在進出自由、資訊流動自由，一旦這些優勢失去，要追回談何容易。