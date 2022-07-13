烏克蘭戰爭打斷了中國經俄羅斯、白羅斯、波蘭入歐洲的中歐班列，波蘭、歐盟與俄羅斯都不願見到這樣的發展。可美國主導的戰爭和對俄羅斯的制裁下，中歐班列的主通道沒法維持，即使部分貨運轉南方的中通道來避過俄羅斯，運力不足以填補。最新統計顯示今年上半年中歐班列比上年增長2%，扣除開戰前和初期的較大增長，這幾個月應該沒有多大增長。不過，2021年中歐班列增長22%，這幾個月還可維持這樣的水平，已是難能可貴，也反映出各方（美國除外）都盡力維持中歐鐵路貨運。

烏克蘭戰爭不會形成另一個新冷戰的歐洲長期分裂，一是美國在財力軍力，以至政治力量方都不足長期脅迫歐盟與俄羅斯對抗，美國霸權勢力已今非昔比。與此同時，俄羅斯亦沒有足夠力量維持與歐洲長期的對峙。烏克蘭戰爭使俄羅斯與歐盟兩敗俱傷，二者都會力求結束戰爭，重新談判和平共處的方法。中歐班列代表的亞歐貿易大發展，符合俄羅斯歐亞經濟共同體的發展戰略，也正回歸到德國社會民主黨幾十年來的東向政策。美國是無力阻撓，也因此烏克蘭早晚停戰，也早晚恢復中歐班列的大發展。大勢所趨，只是時間問題。

正因如此，有遠見的國家與企業都繼續開拓亞歐的貿易路線，為未來的大發展準備。例如中國的航運企業中遠便全力發展地中海港口北上歐洲大陸的多式聯運，首先是希臘的比雷埃夫斯港，其後是克羅地亞的里耶卡港，西班牙巴倫西亞——馬德里——畢爾巴鄂航道，剛剛加上意大利的里雅斯特港，形成從南歐地中海沿岸北上交通的全面鋪開。也與歐盟各國在沿岸發展的地中海交通走廊對接歐盟內陸的鐵路、公路與內河運輸系統。雖然這些航道是通過蘇彝士運河而來，但實際上亦同時連接上印度洋沿岸，特別是東非。這是與中歐班列東西線以外的南北線連接歐洲，把今後歐洲的發展從過去的北大西洋範圍轉移，重返歐亞非。

7月初，土耳其、保加利亞、塞爾維亞和匈牙利組成協調組織推動各國鐵路交通合作。一方面這是呼應烏克蘭戰爭把歐亞貨運繞過俄羅斯改道中通道的契機，把中歐班列引至土耳其入歐洲。另方面這亦是巴爾幹絲路的新發展，亦可以與希臘沿黑海岸邊鐵路和港口伸延發展接駁，有助東南歐與中東未來的銜接。