記得在北京讀小學的時候，一天正在上課，忽然學校廣播將有重要消息宣布，原來是美國總統甘迺迪被刺殺！當時，這對中國人民來講是「特大喜訊」，美帝國主義是中國人民的「頭號敵人」，其總統自然是「頭號敵人」的首惡分子。

因此，無論從哪個方面來看，甘迺迪都是「該死」，無論甚麼人動手，出於何種目的，用甚麼方法，甘迺迪都是該殺。那日校園一片歡騰，課不上了，同學們跑到操場歡呼雀躍，像過節似的。接下來，校園內貼出聲討批判美帝國主義、甘迺迪的大字報、小字報，國內報刊也發表了不少這類「檄文」，有一張漫畫給人印象頗深，寫着：「甘迺迪嘴啃泥」。自此，甘迺迪被書寫成「啃泥地」。

甘迺迪被殺死掉，相信不止中國人民很高興，世界上一切被美帝欺辱、壓迫的國家和人民都會高興，甚至西方陣營中，也有早就看不慣美帝和甘迺迪的人民及政客也會偷着樂。有所不同的是，當時的中國人民高興就是高興，不會像西方人似的虛偽一番，「人道」感慨一番。當然，西方世界因為和美帝國主義同一陣營，他們「譴責兇手」，對甘迺迪被殺如喪考妣的聲浪更是不小。總的輿情狀況是，中國人民、世界人民開心之事，就是他們難受之事。

大半個世紀之後，日本前首相安倍晉三被刺殺，兇手不是躲在暗處，而是大模大樣走到安倍背後開槍，當然被抓。當年甘迺迪被刺殺，中國人民的絕大多數是高興的，有極少數不高興的也不可能表露，更不敢咒罵中國人的「幸災樂禍」如何「素質低」、「無理性」、「無人性」。現在不同了，中國人中、海外華人中竟有明目張膽為安倍之死哭得傷心欲絕之人，竟有大罵「支那人」如何如何之人。

這說明甚麼？說明這些年，美日等西方利用中國改革開放，推行反共反華的政治播毒、洗腦工夫沒白費！