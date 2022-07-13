早在多年前，中國領導人就提出「百年未有之大變局」的論斷，一方面指世界正經歷重大變化，一方面指中國正面臨重大變革，兩者互相影響、互為因果。幾年下來，此一論斷經過反覆檢驗，證明所言非虛。單是最近這段時間，世界各地就發生不少重大事故，對全球政經格局帶來深遠影響。

首先是英國政壇大地震，面對數十名部下集體劈炮，首相約翰遜不得不狼狽辭去黨魁職務，等待交出首相權力。接着是日本奈良街頭出現令人震驚的一幕，前首相安倍晉三遇刺身亡，戳破這個曾被譽為最安全國度的神話。再來看看美國，最近接二連三的嚴重槍擊案鬧得人心惶惶，而聯邦最高法院推翻女性墮胎權的判決更是攪渾一池春水，總統拜登嚴厲指摘最高法院做事草率、沒有實事求是，「我們目睹的不是一場憲法判決，而是一次純粹的政治權力展示」，這次老美連司法獨立也不要了。

這幾個最具代表性的所謂民主大國各有各亂，說明歷史並沒有終結，而是朝着相反方向發展。美籍學者福山曾經斷言，自由民主制度將成為人類最終社會形態，其他社會形式都不能持久，如今看來這不過是一場笑話。反而中國人關於百年變局的論斷，愈來愈經得起考驗。世界確實正面臨巨變，而這種巨變顯然不是西方期待的那種，難怪他們焦慮不安，方寸大亂。

有人說，約翰遜的教訓告訴人們，執政必須有點水平和能力，頭髮不能太亂，否則下屬也會看不起你。雖是開玩笑，但也不無道理，約翰遜落得如此下場，主要問題當然不在於頭髮太亂，而在於水平和能力太差。這也恰恰是當今西方政客的普遍現象，美國尤其如此，特朗普固然望之不似人君，拜登更是笑話百出，美國真的找不到幾個比較像樣的政客嗎？還是美國人特別尊老敬老？

冰凍三尺，非一日之寒，美英等國的政治亂象，正是西方民主衰敗的縮影。西方政客無心也無力解決自己國內的問題，一味向外轉嫁矛盾，到處煽風點火，但除了搞亂世界，自己甚麼也沒有得到。特別是英國政客，在俄烏衝突中表現最亢奮，跳得最歡，結果呢？英國物價飛漲，民怨四起，約翰遜連相位也保不住。有人說，英國之亂，也許是歐洲乃至西方亂局的先兆。其實這也正是百年變局的必然過程。