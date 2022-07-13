來說是非者，便是是非人。美國駐港總領事史墨客「臨別秋波」，批評中國逐步破壞給予香港的自由和高度自治；譴責外國勢力引起動亂更是專制政府愛用的說法，認為是中國政府避責和將問題歸咎於外國作為代罪羔羊。其實，自中央果斷推出《港區國安法》，全面瓦解美國悉心培養的反華代理人，「外國勢力」在特區再難有用武之地。有人老羞成怒，臨走也要如怨婦般忿忿不平，原因正在於此。

這位離任領事煞有介事強調，美國對香港政策幾十年如一，美方所做的每一步，只不過是回應中國政府和港府沒有兌現對香港地位在國際條約中所作的承諾云云，把美國說得好不偉大。然而，自佔中開始，人們已見美西方肆無忌憚搞亂香港，黑暴一役更明目張膽作其長臂管轄。從漢奸黎及其豢養的多名政客在黑暴期間急於跑去美國覲見主子、要求美國制裁特區政府，誰是亂港最大黑手，有目共睹。

正如外交部駐港公署所說，史墨客自我標榜「美國對香港政策幾十年如一」，其實就是一以貫之在香港顛倒黑白、興風作浪、污衊抹黑，一邊標榜「關心香港」，一邊用「商業警告」恐嚇在港的外國投資者，可謂一語中的。

其實，以美國為首的西方勢力正在走下坡已是不爭的事實。除了黑暴奪權圖謀被中央「一法定江山」、反中亂港集團土崩瓦解外，俄烏戰爭更見西方國家搬起石頭砸自己的腳。美國發動大規模經濟制裁俄羅斯，又不斷為烏克蘭提供武器搖旗吶喊，以為可以藉此肢解俄國，結果非但沒有動搖俄國經濟，反而因此飽受能源和食物供應短缺引致驚人通脹之苦。美國以為自己還是數十年前的霸主，以為對任何國家都可以頤指氣使，這些老好日子早就一去不返了。