為迎戰新冠肺炎疫情，澳門宣布封城7天，流波所及，使香港也繃緊了神經，更有風聲傳出，目前採用的「安心出行」會轉作實名制，更想效法內地，分作「紅黃綠碼」，顏色不同，代表市民有不同的出行條件和限制。

南橘北枳，各地土壤不同，長出的果實自然不一樣。內地大部分地區，都未出現過疫情全面爆發、民眾有過半數染疫的現象，所以，他們現階段的防疫方式，跟香港當然不是一個樣。

以上海為例，當地約2,600萬人口，但證實曾經染疫者，只有不足7萬人；相對之下，香港700多萬人口，曾染疫的人口卻可能高達500萬。本城早已達到群體免疫，再加上，大部分市民已經接種疫苗，相信即使出現「二次感染」，也會以輕症者居多。

新冠疫情爆發兩年多以來，各地政府的應對方法主要分為兩種，一是設法保住人命，一是保住經濟。中國內地和澳門選擇了以人民的生命為優先，故寧可放棄部分的經濟利益。西方國家未必有意要輕賤人命，但他們即使想嚴防疫情，也是防不住，最後就惟有「躺平」，索性全力讓經濟復常。

香港本來也想學內地般嚴防死守，但堅持了兩年之後失敗，結果導致超過9,000人染疫而死。這當然是不幸，但本地疫情既然已經出現過大爆發，現在就惟有選擇保住經濟，否則兩面俱失，香港就會全盤敗北。

出現過大量死亡個案後，即使疫情未息，也不會再釀成大災，這是西方國家的抗疫經驗。香港既已走上了「躺平」之路，即使是無奈，也不宜再追悔。內地和澳門的模式，我們很難學得來，要走就走自己的路。