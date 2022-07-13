房屋局局長何永賢日前探訪劏房、籠屋、板房租戶，何局長邊聽邊做筆記，見有租戶哭訴住屋慘況與經濟困難，她亦輕拍市民肩膊送上安慰，表現關心，即使這只是基本的公關技巧，但已比前運輸及房屋局局長陳帆的哭哭啼啼，更能予人信心。

同樣當個局長，房屋局並非一支好籌，皆因香港的社會民生問題雖千頭萬緒，但房屋問題屬於並非一時三刻便能看到成效的範疇，偏偏居於劏房、籠屋等惡劣住屋環境者卻是日夜受盡煎熬，怨氣不容小覷。何永賢一如陳帆當年於履新後不久便落區，不同的是，她並沒有像陳帆般哽咽落淚。

相比起堂堂男人竟哭哭啼啼，為之後5年的顢頇無能、閉門造車「看報道」的為官避事揭開序幕，何局長身為女性，落區表現算是恰如其分，反而給人硬朗的感覺，更貼合「捲起衫袖」大幹一場的形象，若你是劏房戶會覺得一個喊包男人還是一個女強人更能幫助你呢？這就是公關形象的學問了。當然，政府內一班慣了尸位素餐的公務員看在眼裏，還敢不敢繼續在「full stop之後係咪有空兩格」上大玩文件格式行政失當瞎蹉跎的遊戲，這便得看各人究竟跟官知不知官姓乜了。

正如本報指出政府多年來一直任由不少棕地養草、工廈閒置，浪費珍貴土地資源，盛產喊包的林鄭政府卻只識「大喊十」上身說土地不足、非要填海不可，其實少搞些形式主義，許多問題早已迎刃而解。新一屆政府能否做出成績尚需時間證明，惟一位女性的房屋局局長似乎比男人更讓人看到曙光，雖說兩性平等，但男人對狗竇的容忍度一般較高，女性對居住環境則有要求，世上多位知名的斷捨離主義專業整理師均為女性可資證明，劏房出名髒亂雜，女性局長會更覺眼冤。