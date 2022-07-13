特首李家超上任接近兩星期，已成立四個工作組，其中包括「土地及房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」。觀乎四個工作組的工作綱領，都是處理老、大、難的議題，但如何做到民有所呼，我有所應，訂立短中長期的合理績效指標（KPI），又能與立法會及社會取得共識，並取得成績，確實要花不少工夫。

特首已表明，公營房屋項目行動工作組須在新任政府上任一百日內，交出加快興建公營房屋建議。另外，土地及房屋供應統籌組則負責全面提高土地發展與房屋供應的效率。而筆者一直關注的基層及劏房居民權益，減少以至告別劏房，把過渡性房屋單位供應，提速增至5萬個單位，這應是與供應公營資助房屋有關。

對於公營房屋工作的KPI，目前輪候公屋時間已達6.1年，除了不要再增加輪候時間外，當局也應把公屋供應量與「三年上樓」承諾掛鈎，每年供應3萬個出租單位。另外，為照顧10萬戶劏房居民，增加過渡性房屋供應至5萬個單位，都是筆者所倡議。

在照顧基層市民住屋方面，可以做的還有很多，加大力度供應公屋外，都要為輪候公屋或劏房戶作持續支援，透過有效監管劏房租管的落實及為劏房訂立起始租金外，為劏房訂立基本居住條件，都是重要。長遠目標當然是以加大資助房屋供應，輔以落實租住平衡的社區規劃，逐步實現減少市區劏房以至告別劏房。其實，境外已有不少例子，以社會房屋的概念及規劃支援基層，解決居住困難，香港也應早些確立社會房屋供應的概念，借助私人發展商或市場的力量，供應多一些租金低於市價的房屋，可能在擴展市區，讓基層市民入住，過渡性房屋、賓館酒店單位都只是這類社會房屋的案例。