林鄭政府庇奸護惡遺臭萬年，豈只不續交審佔中案700多名疑犯，更離譜的是，先用「未來之委任權」，預支特首中大校監之名譽職位及權威。被反中亂港及「港獨」黑暴分子暱稱「段爸」的中大校長段崇智，任期本應是2023年底才完結，中大校董會竟偷步年半多提前做續聘程序，搶先通過續任由2024年1月開始再續3年。校董會主席梁乃鵬在離任前匆忙完成處理，違規過程備受立法會出任中大校董會的3位議員一致質疑和反對。可是，校監林鄭月娥卻加持，縱容梁乃鵬的鬼祟違規，不及時制止，林鄭對梁乃鵬的離任還讚譽有加。鵲巢鳩佔地超前行使2024年校監之委任權，令高教界和立法會瞠目結舌！

曾歷任14年中大校董及選過3個中大校長的立法會代表張宇人議員，身兼自由黨黨魁和22年立法會議員的深厚資歷，更是前任和現任的行政會議成員，自必比一般從政者更了解中大校長委任的正常操作，自必更洞悉箇中不為人知的內情。以其深厚的政治歷練也拍案而起，公開反對中大校董偷步，質疑前朝政府胡作非為，要求立法會必須跟進檢視，可見前朝錯得幾離譜。日前，他更公開在報端以《耐人尋味的續聘安排》為題，發表署名文章，直指中大校董會的「在經過既定程序及校方與現任校長都同意續聘情況下」為理由，做法令人驚愕，質疑背後埋藏秘密議程。張議員揭露得好！

筆者與張議員曾共事過，雖然在勞資利益立場相悖，但建設香港立場一致。這宗前朝錯案，張議員秉持公義，挽救學子之心，不忍中大淪亡及被黑暗勢力繼續操縱，肆意荼毒中大師生，公開直諫，義舉動天，值得全港支持。對此，政府和立法會必須秉公覆檢，否則對不起習主席就青年工作的最新要求。