新班子上台10多日，政策一個接一個，老朽一時都未能分清究竟係「變幻才是永恒」還是「叻唔切，遲早摺」？老朽自問並非神仙，所以好多嘢都唔敢行先，行先死先，不如先企兩邊，睇吓乜嘢環境先，使乜咁快打尖！

嗱！老朽由非常抗拒打疫苗，到了政府無所不用其極「谷針」，又話唔打針連食個早餐去吓超市都唔得，於是無可奈何，「我係老骨頭，都要去打針」！老朽已屆古稀之年，齒搖搖而髮蒼蒼，有「三高」，去打了第一針科興，感謝神，冇乜大反應，如是者，隨着政府嘅谷針政策，打齊3針，以為從此可以笑傲江湖，好快可以滄海一聲笑，北上深圳；再沖上雲霄，去吓日韓星馬泰，享受吓短期旅遊，陽光美食！誰知一個第5波疫慌，令老朽之心願全成泡影！

各位，如今防疫政策又話「變幻才是永恒」，老朽一把年紀，多少傷心往事都隨風吹去，唔通依家仲相信「石頭他朝成翡翠」咩？呢，「安心出行」即將「加辣」！政府日前又預告會倣效內地「紅黃綠碼」做法，「紅碼」將用來識別確診者，而「黃碼」則用來辨別完成定點酒店檢疫、進行居家健康監測嘅入境人士。

政府搞咁多嘢是否有助控制疫情，坊間眾聲喧嘩，言人人殊。有專家認為安心出行離線漏洞未除，健康碼「點紅點綠」防疫效果微；亦有關心居家隔離人士須戴電子手環嘅措施，令快測檢疫中招者「縮沙」唔申報，擔心仍有漏洞！事實係，老朽都希望政府三思，正當其他地區放寬限聚令時，香港反其道而行，不怕趕走外商嗎？不怕影響香港國際地位嗎？此外，疫慌最嚴峻時唔搞健康碼，疫情紓緩、市民亦冇咁恐慌時卻又整色整水？大道至簡，老朽不要「變幻才是永恒」！