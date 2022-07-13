的而且確，我們面對着的是百年未有的大變局。舊的國際秩序逐步褪色，新的秩序正在形成。香港是個面積不大而全面開放的經濟體，未來發展在很大程度上會受到外來因素的影響。在這「由治及興」的重要階段，香港該如何迎接未來呢？

要點一，舊的將去，新的方興未艾。俄烏戰事似乎離我們很遠，但由它引致的能源和食物價格飆升卻是每名港人都能感受得到的。更重要的是，我們看到了非西方國家開始挑戰以美國為首的舊有世界秩序，而且強而有力，正全面改變着世界格局。

在很多分析家和學者眼裏，俄烏戰事絕對不單單是兩個國家的地區性衝突，而是俄方對抗北約不停東擴的一種自衞式反擊，也是以美、英為首的西方和主要信奉東正教的俄羅斯之間的一場文明撞擊，而且更是非西方世界對西方主導的世界秩序的挑戰，希望由「美國時代」的一極國際秩序，轉化為多極、多元、「後美國時代」的世界秩序。一直以來，以美國為首的西方世界通過金融、政治和文化支配着國際秩序。但從俄烏戰事大家看到的是，對俄羅斯的經濟制裁沒有甚麼威脅，反而為西歐和美國帶來40年來最嚴重的通脹，讓國民深受其苦。

要點二，實體經濟重於名義經濟。西方對俄羅斯經濟制裁的失敗，昭示了很多事情。首先，世界格局改變了，舊的那一套由西方牽領的世界秩序已在走下坡，對於來自西方以外的挑戰顯得無能為力。

在筆者看來，俄烏戰事帶來更重要的啟示就是實體經濟對於名義經濟而言更為重要，這種重要性在衝突和戰爭期間就更為凸顯。不錯，俄羅斯不是世界主要經濟體，但該國的能源和食物資源雄厚。筆者記得初學經濟學時一個經典的理論，鑽石比水貴重得多，但是當一個人走進沙漠而快要渴死時，就算有一袋子鑽石，還不如給他幾公升的水。俄羅斯抗擊西方制裁的道理也是一樣，西方有的只是名義上或金融經濟，而俄羅斯擁有的能源和食物卻是實體經濟，在一場經濟制裁的消耗戰中，真正能耗得起的只有實體經濟，而非名義經濟。換言之，在沙漠裏有水才能存活，而非鑽石。

要點三，香港要有超前思維。香港是個外向型經濟，食物和能源都必須進口，所以實體經濟和名義經濟的對立，對香港關係至大。香港是金融中心，但擁有的卻正正是名義經濟，香港本土沒有能源，不產食物，一旦碰上經濟制裁，後果不堪設想。

慶幸的是，香港背靠着祖國這個實體經濟實力雄厚的經濟體，就算有甚麼風吹草動，我們都能安然度過。香港的前路該怎麼走？外匯儲備幾乎全是美元是否安全？面對着這許多問題，新一屆特區政府需要的是一套超前思維。只有用新思維審視周遭的環境，才能決定走向未來的最好方向，只憑原來一套舊有思維已經不合時宜了。