正論：破欠基金歎慢板　部門積弊須掃除

疫情下經濟凋敝，民生維艱，上月才有一間連鎖餐飲集團在毫無預兆下倒閉。此情此景下，勞工處轄下的破欠基金好應該急民所急，盡快為失業打工仔發放救命錢。奈何事與願違，破欠基金申請煩瑣冗長，有些個案拖了一年仍未完成審批。立法會政府帳目委員會昨日狠批勞工處，反映現行機制對勞工保障不足的冰山一角。

立法會政府帳目委員會發表報告，對去年首6個月獲勞工處批准的破欠基金申請表示極度關注和不滿，尤其每宗處理時間需時逾7個月，當中更有21%申請需要一年時間審批，比例遠超2018年的5%。有議員接獲的個案，最長甚至達到14個月，冀勞工處加快處理程序，包括盡早提供法律服務，列出所需文件清單，以協助僱員向僱主提出破產或清盤申請。帳委會亦對勞工處未能行使權力向僱主追討特惠款項，以防止濫用破欠基金，表示深切關注。

顯而易見，這又是政府部門官僚僵化惹的禍。須知道，僱員突然失業已夠徬徨，還要被拖欠薪金，生計必然陷入困境。破欠基金理應是保障勞工的一條防線，為的是一解失業僱員的燃眉之急，但在政府官僚主義氾濫下，一些原應簡化便民的申請手續偏要煩瑣化，當中的法律程序對基層打工仔而言更是難以明瞭。要是勞工處諸君能設身處地想一想，好應該簡化申請，提供便利，豈會容許破欠基金拖延審批，令便民機制淪為擾民工具？

事實上，今年4月發表的審計報告已揭示破欠基金審批拖延的情況。過程中，被欠薪僱員要委任代表申請法援，以尋求法院批出破產或清盤令，當中或要經過勞資審裁處確立僱傭關係、釐清拖欠薪酬項目的款額，以及確定僱主無力支付欠款等。整個程序既冗長又磨人，無異於刁難手停口停的打工仔，因此不少人寧願放棄追討，將時間用於搵工。正如有立法會議員指出，程序拖延主要因為受影響員工申請法援需時，港府既已答應為僱員增聘法律專業人員提供服務，便不應拖拖拉拉，應盡快公布相關機制並投入服務，可謂一語中的。

香港許多問題，說穿了都是人的問題。政府官僚主義氾濫，程序僵化；公務員不踢不動，只知按本子辦事，處理小小問題都曠日持久，結果尾大不掉，積重難返。這些積弊除了見於勞工處的破欠基金，基本上整個政府各個部門都有這樣那樣的問題。無獨有偶，申訴專員公署昨日發表2021/22年度申訴專員年報，年內共接獲4,934宗投訴及8,851宗查詢，房屋署和食環署繼續成為最多人投訴的部門，便是政府塞責、市民不滿的明證。

往者不諫，來者可追。李家超上場後，旋即成立針對房屋、土地、扶貧和地區事務四個工作小組，全部有的放矢，令人耳目一新。問題是，經過25年來歷屆特區政府施政失當，香港的問題豈止這四方面，僅勞工權益便需要有更全面的保障。現任勞福局局長孫玉菡原先擔任勞工處處長，改善破欠基金申請流程，責無旁貸。