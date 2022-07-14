世界視線：斯國破產亂叢生　牽動全球嚇壞人

踏入2022年下半年，惡性通脹問題有增無減，其中有「印度洋明珠」之稱的斯里蘭卡上周宣布破產，成為這波環球危機中首個躺下的國家。該國經濟陷入深度衰退，食品、燃料和藥品嚴重短缺，憤恨難平的民眾佔領首都科倫坡的總統官邸，一直匿藏的總統戈塔巴雅‧拉賈帕克薩，據報已逃往鄰國馬爾代夫；暫代其職務的總理維克勒馬辛哈，昨日宣布國家進入緊急狀態。外界擔憂此危機將釀成環球骨牌效應。

斯國當下遇到的種種問題，外匯儲備匱乏是最主要原因。該國獨立後內憂外患不斷，長期處於貿易逆差狀態，2019年更是噩夢的開端：連環恐襲加上新冠疫情，令當地旅遊及出口等支柱產業遭受沉重打擊，外匯收入驟減。在去年初，斯國政府為阻止外匯流出，禁止化肥農藥進口，結果拙劣的施政管理導致大面積農作物失收。與此同時，俄烏戰爭令煤炭和石油等全球大宗商品價格飆升，對於極度依賴進口原料及日用品的斯國而言，進口支出頓時暴增，進一步加劇外匯流失，因而最終「爆煲」。

斯國落得如此慘狀，固然有着自身產業結構單一及政府施政不當的因素，但真正壓垮它的，卻是美國拱火引發的俄烏衝突，以及西方不斷加碼的對俄制裁，將全球食品和能源價格推至新高。當斯國破產成為主流討論焦點之際，西方傳媒卻乘勢渲染中國債務陷阱論調，意圖把科倫坡債台高築的問題歸咎於向北京借貸。惟斯里蘭卡對外資源部2021年數據顯示，中國只佔該國債務10%，國際資本市場佔47%，試問中國又如何成為債務陷阱？

聯合國指出，斯國約80%民眾正面臨「有一餐無一餐」的困境。在經濟危機擴散下，沒有國家能獨善其身，即使是西方當中經濟最具活力和韌性的德國也不能幸免，該國公布5月份有10億歐元貿易逆差，屬30年來首次。近日德國有一則新聞指出，為迎接9月份到來的冬天，當地的灶台和木柴已被民眾一掃而空。倘若能源及糧食價格持續高企，那麼便不單止是大衰退的問題，更意味着全球大崩潰的開始，至於會否觸發世界大戰，人類只能聽天由命。