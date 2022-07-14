功夫茶：堆填區污染兩地　長遠計建焚化爐

海納百川，有容乃大。之不過，堆填區又是否能如海，容納港人每日以萬公噸計嘅垃圾、廢料呢？阿哥，女人嘅事業線就話愈深愈巴閉，而堆填區相信亦然！但係每日咁多垃圾廢料，堆填區幾深都有吃不消嘅一日啦！

呢嗱，政府指香港現時每日要處理1.1萬公噸垃圾以及4,000公噸建築廢物，喺透過興建焚化設施達到2035年「零廢堆填」前，將需要有限度擴建新界東北和新界西嘅堆填區。事實上，香港除咗老鼠多，垃圾更多！「有限度擴建」用字未免太斯文，功夫茶認為應該「野蠻地」擴建先啱！事關香港實際嘅廢物量遠高於預期水平，「有限度擴建」去到2035年，睇怕唔知要重複擴建幾多次咯！

各位，功夫茶並非信口開河。舉個例吖！日前立法會討論本港環保回收政策。環保署透露，本港現時每日進口貨物後有約40公噸嘅發泡膠箱，當局已將回收率提升至28%，即係每日有約11公噸發泡膠箱被收集。有議員追問咁其餘啲發泡膠箱點處理呢？環保署高官就話未能回收嘅都會送到堆填區處理。阿哥，咁即係每日都有約30公噸發泡膠箱棄置到堆填區！堆填區唔係深海，一個月900公噸發泡膠箱，有可能「有容乃大」嗎？新界東北和新界西嘅堆填區恐怕只好愈掘愈深、愈拓愈闊！

嗱！有議員關注需擴建嘅堆填區位置臨近深圳，關注污染影響兩地市民；不但影響北部都會區嘅發展，對打鼓嶺嘅市民亦造成傷害，希望當局聆聽民意作出改善。亦有議員指東北堆填區嘅滋擾近年更不斷惡化。都唔使問阿貴，日日咁多泥頭車、挖泥車出出入入，噪音與臭味齊飛，塵沙共污泥一色，都真係幾惡頂㗎！

議員希望當局做好實質改善，當局就指有溝通喎！之不過，溝通結果係污染情況不斷惡化，即係冇做好監管營運商嘅運作啦！議員又關注幾時可以全面立法規管棄膠及發泡膠嘅餐具和飯盒等，當局就回應指正草擬文件，今年內或明年初提交立法會審議。

光陰易逝！前朝搞環保政策一味拖，以致一事無成！有議員直斥當局措施多多，但減少污染全部係自欺欺人。所謂減少作業面積及時間、噴吓除臭劑，頂多驅走幾隻蚊螆，有鳥用咩？議員認為打鼓嶺係北部都會區發展重地，唔再適合設置堆填區，建議另覓重置地方。其實，長遠計應速建焚化爐，愈快愈好！呢嗱！政府組班選人才，要「慎選左右」；同樣，覓地建焚化爐，更應慎重，愈遠離民居愈好，當然，亦要顧及一河之隔嘅深圳，支煙囪千祈咪對住人家嘅天空狂噴！